تحدّث عن مصير مَن يقتل إسرائيليين.. نتنياهو يغادر فجأة جلسة الحكومة لإجراء “تشاور أمني استثنائي” (فيديو)

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوقف اليوم الأحد جلسة الحكومة الأسبوعية مؤقتًا بعد بدئها بدقيقة، وترك القاعة برفقة سكرتيره العسكري الميجر جنرال أفي غيل.

وأضافت الهيئة أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي لم يحضر مستهل الجلسة، حاول التحدث مع نتنياهو لدى خروجه من الغرفة، غير أن رئيس الوزراء امتنع عن الرد.

אירוע חריג בישיבת הממשלה!!ף ראש הממשלה נתניהו עזב את הישיבה בפתאומיות מלווה במזכיר הצבאי, לאחר שנשא דברים במסגרת הפוטו אופ (דיבר על הדיון שהממשלה תקיים בנושא אכיפת המחאות) שר הבטחון יואב גלנט שלא נכח ברגעי פתיחת הישיבה הגיע לישיבה, אך השניים לא החליפו מילה בינהם.

נמשיך לעקוב pic.twitter.com/G18eQ6BiPv — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) July 9, 2023

وذكرت صحيفة (يسرائيل هيوم) أن نتنياهو وغالانت دخلا غرفة مجلس الوزراء المصغَّر “الكابينت” لإجراء “تشاور أمني استثنائي”.

وانتشرت أنباء تداولتها مواقع إسرائيلية وفلسطينية بشأن “حدث أمني في شمال فلسطين المحتلة”، وأن الحديث يدور عن “اقتحام مركبة لمدخل قاعدة عسكرية”.

عاجل: مواقع للمستوطنين: حدث أمني في شمال فلسطين المحتلة وحديث يدور عن اقتحام مركبة لمدخل قاعدة عسكرية. — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 9, 2023

مصير من يقتل إسرائيليين

وعن آخر التطورات الأمنية، قال نتنياهو “كل من يقتل إسرائيليين، وكل من يرتكب الإرهاب، سينتهي به المطاف إلى أحد مكانين: إما السجن أو القبر”.

واستطرد “هذه هي سياسة الحكومة وننفذها بـ3 طرق: أولًا، نحاسب الجناة أنفسهم بدون أي استثناء. ثانيًا، نضرب من يقف وراء الإرهابيين والبنى التحتية للإرهاب. ثالثًا، نحن نستبق الأمور ونفاجئهم. نحدد توقيت تحركنا، كما فعلنا في عملية (درع وسهم) ضد حركة الجهاد الإسلامي في غزة، وكما فعلنا في عملية (بيت وحديقة) ضد الإرهابيين في جنين. نحن نغيّر المعادلة وسنواصل ذلك”.

رئيس الوزراء يغادر جلسة الحكومة لمشاورات امنية استثنائية https://t.co/QzGJi2CoqS pic.twitter.com/ZsUP9WvDzi — مكان الأخبار (@News_Makan) July 9, 2023

الاحتجاجات

وفي بداية الاجتماع، قال نتنياهو في إشارة إلى طريقة الاحتجاجات التي عادت إلى شوارع إسرائيل “تطلب الحكومة تقريرًا عن طريقة التعامل مع انتهاكات القانون التي تحدث خلال الاحتجاجات والتي تُلحق الضرر بملايين المواطنين”.

وتوجّه إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي براهاف ميارا، وقال “لا يمكن ولا يجوز تطبيق القانون بطريقة أحادية الجانب فقط. نطالب بأجوبة”.

وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء أمس السبت، للأسبوع السابع والعشرين على التوالي في وسط تل أبيب ومدن أخرى، للاحتجاج على تعديلات قوانين السلطة القضائية المثيرة للجدل التي تريد الحكومة إقرارها.