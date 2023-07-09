مصرع مهاجر وفقدان 10 إثر غرق مركب قبالة صفاقس.. وسعيّد: تونس ليست شقة للإيجار

تمكنت السلطات التونسية بمدينة صفاقس (جنوب شرق) من إنقاذ 11 مهاجرًا غير نظامي، إثر غرق مركبهم قبالة سواحل البلاد ليلة السبت.

وأكد فوزي المصمودي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بصفاقس، في تصريحات إعلامية محلية، أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في حادث غرق المركب الذي كان قد انطلق من مدينة جرجيس بأقصى الجنوب الشرقي لتونس.

كما نجحت السلطات في انتشال جثة أحد الغارقين بينما لا يزال البحث مستمرًّا عن 10 مفقودين.

تونس “ليست شقة للإيجار”

من جانبه، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن قوات الأمن في بلاده “تحمي المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على عكس ما تروج له الدوائر الاستعمارية وعملاؤها”، مشددًا على أن تونس “ليست شقة مفروشة للبيع أو للإيجار”.

وجاء حديث سعيّد في لقاء جمعه برئيسة حكومته نجلاء بودن مساء السبت، حسب بيان للرئاسة، في ظل انتقادات لتعامل السلطات مع اشتباكات اندلعت في الأيام الماضية بين مهاجرين أفارقة وأهالي عدد من أحياء مدينة صفاقس، مما أسفر عن مقتل شاب تونسي مساء الاثنين الماضي.

وتعاني صفاقس تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء على أمل اجتياز البحر المتوسط باتجاه أوربا، بحثًا عن حياة أفضل في ظل أزمات سياسية واقتصادية في بلادهم.