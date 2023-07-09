سياسة

شاهد: شرطة الاحتلال تطلق النار على فلسطينية وتعتقلها بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

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9/7/2023-|آخر تحديث: 9/7/202309:35 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شرطة الاحتلال أطلقت النار على فلسطينية، بزعم تنفيذ عملية طعن في القدس.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي (حكومية)، وقناة “12” التلفزيونية الخاصة إن “قوات أمن إسرائيلية أطلقت النار على امرأة فلسطينية قرب محطة القطار الخفيف في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن”.

وأشارت الهيئة والقناة إلى “عدم وقوع أي إصابات بين الإسرائيليين”.

من جهتها، قالت شرطة الاحتلال إنها تلقت بلاغًا عن محاولة تنفيذ عملية طعن في محطة قطار بالقدس، مضيفة أنه “لم تقع إصابات وتم تحييد المشتبه به”.

المصدر : الجزيرة مباشر