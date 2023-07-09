شاهد: شرطة الاحتلال تطلق النار على فلسطينية وتعتقلها بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شرطة الاحتلال أطلقت النار على فلسطينية، بزعم تنفيذ عملية طعن في القدس.





وقالت هيئة البث الإسرائيلي (حكومية)، وقناة “12” التلفزيونية الخاصة إن “قوات أمن إسرائيلية أطلقت النار على امرأة فلسطينية قرب محطة القطار الخفيف في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن”.

لحظة اعتقال فلسطينية عقب إطلاق النار عليها من قبل قوات الاحتلال بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في محطة قطار بـ #القدس المحتلة وانتشار أمني إسرائيلي حول المحطة قرب حي #الشيخ_جراح pic.twitter.com/6o6jPdX19l — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 9, 2023

وأشارت الهيئة والقناة إلى “عدم وقوع أي إصابات بين الإسرائيليين”.

عاجل | الشرطة الإسرائيلية: تلقينا بلاغا عن محاولة تنفيذ عملية طعن في محطة قطار بـ #القدس ولم تقع إصابات وتم تحييد المشتبه به pic.twitter.com/xxErbPqG4L — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 9, 2023

من جهتها، قالت شرطة الاحتلال إنها تلقت بلاغًا عن محاولة تنفيذ عملية طعن في محطة قطار بالقدس، مضيفة أنه “لم تقع إصابات وتم تحييد المشتبه به”.