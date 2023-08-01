أحدهم حالته خطيرة.. إصابة 5 إسرائيليين بإطلاق نار شرقي القدس واستشهاد المنفذ (فيديو)

قالت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية إن 5 أشخاص، أحدهم حالته خطيرة، أصيبوا بإطلاق نار وقع عصر اليوم الثلاثاء قرب مجمع تجاري في مستوطنة “معاليه أدوميم” شمال شرقي القدس المحتلة.

وأضافت أن الهجوم وقع في وسط المدينة حيث قام منفذ الهجوم بإطلاق نار باتجاه مطعم قرب المجمع التجاري، وتمت تصفية مطلق النار من قبل رجال أمن في المكان، على حد قولها.

وذكرت أن المنفّذ فلسطيني يدعى مهند المزارعة (20 عامًا) وهو من قرية عزاريا المجاورة، ويعمل عامل نظافة في المستوطنة، وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية هويته.

החשד לפיגוע במעלה אדומים | מנכ"ל מד"א עדכן שנפגעו ארבעה באירוע. מפכ"ל המשטרה בדרכו לזירה@gilicohen10 @moyshis pic.twitter.com/WnW7dayGpc — כאן חדשות (@kann_news) August 1, 2023

وذكرت طواقم الإسعاف الإسرائيلي (نجمة داود الحمراء) أنها هرعت إلى مكان الحادث وقدّمت الإسعافات الأولية للجرحى، وقالت إن حالة أحدهم حرجة وإن إصابة اثنين منهم متوسطة وإصابة الآخرَيْن طفيفة.

وذكرت القناة (13) الإسرائيلية، أن منفذ إطلاق النار كان يرتدي زيّ حارس أمن، وأنه نفّذ الهجوم بمسدس، وقتله ضابط خارج الخدمة كان موجودًا في مكان الحادث.

יורה, נמלט ומחוסל – תיעוד הפיגוע במעלה אדומים@ItayBlumental pic.twitter.com/aqTRDc4LdG — כאן חדשות (@kann_news) August 1, 2023

حماس تبارك

من ناحيتها، باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية إطلاق النار ووصفتها بأنها “بطولية”، وقالت إنها جاءت دفاعًا عن المسجد الأقصى وردًّا على اقتحامات المستوطنين وأداء الطقوس التلمودية في باحاته.

وقالت في بيان لها اليوم “إن ضربات الثائرين والمقاومين لن تتوقف دفاعًا عن أرضنا ومقدساتنا وإفشال مخطط حكومة المستوطنين ببناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى”.

وأكد البيان أن “المقاومة ستظل مشرعة بكل وسائلها وأدواتها وفي مختلف أرجاء الضفة الغربية والقدس ضد المحتل الصهيوني”، مشددة على أنها لن تنكسر أمام كل عمليات القتل والاعتقال والملاحقة والمحاولات اليائسة لاستئصالها.