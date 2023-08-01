أمطار تعادل شهرا.. عشرات الضحايا في فيضانات الصين ودعوات لإخلاء مناطق باليابان قبل إعصار خانون (فيديو)

أسفرت الأمطار الغزيرة التي تهطل على العاصمة الصينية بيجين ومقاطعة خوباي المجاورة، عن 20 قتيلًا و19 مفقودًا حتى اليوم الثلاثاء، وفق محطة “سي سي تي في” (CCTV) التلفزيونية العامة، كما أغرقت الفيضانات طرقًا وقطعت خطوط اتصالات.

وتضرب العاصفة دوكسوري التي كانت إعصارًا قبل أن تتراجع قوتها، الصين من الجنوب الشرقي وصولًا إلى الشمال منذ الجمعة عندما بلغت اليابسة في إقليم فوجيان الشرقي بعد مرورها بالفلبين المجاورة.

أمطار توازي معدل شهر

وبدأت أمطار غزيرة تنهمر على العاصمة والمناطق المجاورة لها السبت، وفي غضون 40 ساعة فقط، سجّل في العاصمة الصينية هطل أمطار يوازي المعدل المعتاد في شهر يوليو/ تموز كاملا.

والمناطق شبه الريفية في بيجين هي الأكثر تضررًا بهذه الأحوال الجوية التي هي أسوأ من تلك التي شهدتها البلاد في يوليو/ تموز 2012، عندما قضى 79 شخصًا وأُجلي عشرات الآلاف.

وعلى طول نهر مينتوغو الذي يعبر المنطقة التي تحمل الاسم نفسه في غرب العاصمة، شوهد الكثير من الحطام في شوارع غطاها الوحل، كما شوهدت عشرات المركبات من بينها صهاريج وجرافات وهي تتجه إلى منطقة مينتوغو. وما زالت أجزاء من الطريق مغلقة أمام حركة المرور، ويستخدم عمال مجارف لفتح الطريق.

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء إلى بذل “قصارى الجهود لإنقاذ المفقودين والمحاصرين”، وأُجلي أكثر من 100 ألف شخص من سكان بيجين البالغ عددهم 22 مليونًا، من مناطق الخطر، على ما ذكرت صحيفة (غلوبال تايمز) الحكومية.

وأسفرت الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة عن مقتل 11 شخصًا على الأقل، بينهم عنصر إنقاذ، بحسب “سي سي تي في”. وما زال 13 شخصا في عداد المفقودين، وقد عُثر على 14 آخرين، وفق المحطة الرسمية. وقُتل 9 أشخاص وفُقد 6 آخرون بعد هطل أمطار غزيرة في مقاطعة خوباي.

وانقطعت المياه الجارية عن 150 ألف منزل في مينتوغو، وقد أرسلت السلطات 45 صهريجًا لتوفير الإمدادات الطارئة، وفق ما أوردت صحيفة (بيجين ديلي) الرسمية.

وبثت المحطة صباح الثلاثاء مشاهد حية لحافلات شبه مغمورة بالمياه في منطقة ريفية أخرى وهي فانغشان الواقعة غرب العاصمة. ونشرت وسائل الإعلام الصينية أمس لقطات تظهر الفوضى في قطارات عالية السرعة، بعضها متوقف منذ 30 ساعة مع ركاب يشتكون نفاد الطعام والماء.

وتقوم مروحيات عسكرية بتوفير المؤن والأغطية لركاب قطارات علقوا في هذه المنطقة بسبب الأحوال الجوية السيئة على ما أوضح التلفزيون. وما زالت مقاطعة خوباي في حالة تأهب قصوى مع التحذير من فيضانات وانزلاقات تربة وسيول.

إعصار خانون

ويعتبر بعض العلماء أنّ الظروف المناخية القصوى التي شهدتها الصين والحرارة القياسية التي سجّلتها هذا الصيف تعود إلى التغيير المناخي. وتستعد الصين لإعصار جديد هو “خانون” الذي يقترب من سواحل البلاد الشرقية.

وفي اليابان، اقترب إعصار خانون الثلاثاء من جزر أوكيناوا في جنوب البلاد حيث دعت السلطات المحلية أكثر من 760 ألفًا من السكان إلى إخلاء منازلهم للاحتماء من العاصفة، في إطار أوامر غير ملزمة.

ويتوقّع أن يصل الإعصار الذي يجتاح المحيط الهادئ بسرعة رياح تصل إلى 180 كيلومترا في الساعة، إلى هذه المقاطعة مساء الثلاثاء قبل أن يتّجه نحو شرق الصين في وقت لاحق من الأسبوع.

وأشارت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى أن الإعصار “القوي الواسع النطاق” كان الثلاثاء الساعة (06.00 بتوقيت غرينتش) على بعد نحو 170 كيلومترًا من جنوب شرق ناها، عاصمة أوكيناوا.

وألغيت 500 رحلة جويّة من أوكيناوا وإليها الثلاثاء، وعلّقت رحلات الحافلات والعبارات المحلية، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK).

وأعلنت شركتا الخطوط الجوية اليابانية و”آل نيبون إيرويز” أن أكثر من 74 ألف مسافر سيتأثّرون بإلغاء الرحلات الثلاثاء والأربعاء.