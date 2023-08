إجبار إيلون ماسك على إزالة شعار إكس العملاق من سطح شركة تويتر (فيديو)

أُزيل شعار إكس المضيء العملاق من أعلى برج شاهق في سان فرانسيسكو، يوجد فيه المقر الرئيسي لشركة إكس لتطبيقات التراسل المملوكة للملياردير إيلون ماسك والمعروفة سابقا باسم تويتر.

وسجلت إدارة المباني بالمدينة 24 شكوى تتعلق بالشعار الكبير الذي وُضع يوم الجمعة فوق سطح مقر الشركة بوسط مدينة سان فرانسيسكو، وأثار استياء الجيران الذين قالوا إن أضواءه تزعجهم ليلًا، وأعرب بعضهم عن مخاوفه من أن الهيكل غير مثبت بشكل آمن على حافة السطح.

وكان تثبيت الشعار على سطح مقر الشركة في ماركيت ستريت بوسط المدينة الأسبوع الماضي جزءا من خطة إيلون ماسك لإعادة تسمية شبكة التواصل الاجتماعي التي تواجه الكثير من المشاكل والاضطرابات.

جاءت هذه الخطوة في أعقاب منشور كتبه ماسك الذي استحوذ على الشركة في أكتوبر/ تشرين الأول مقابل 44 مليار دولار، وأعلن فيه أن مقر الشركة التي تحول اسمها مؤخرا إلى (إكس) سيبقى في سان فرانسيسكو على الرغم من “دوامة الموت، إذ غادرت شركة تلو أخرى (المدينة) أو تغادرها”.

وكتب ماسك “سان فرانسيسكو الجميلة.. رغم أن الآخرين يتخلون عنك.. سنبقى أصدقاء لك على الدوام”، لكن شعار إكس العملاق لم يبق كثيرا في مكانه.

It is important for more people to come to work in San Francisco or the rest of the city can’t survive

— Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2023