إصابة موظفة تركية بجروح خطيرة في هجوم على قنصلية السويد في إزمير (فيديو)

أصيبت موظفة تركية بجروح خطرة، الثلاثاء، جرّاء هجوم مسلح على القنصلية الفخرية للسويد في محافظة إزمير غربي البلاد.

وأعلن مكتب المحافظ أن الهجوم نفّذه شخص “معوَّق ذهنيًّا” بمنطقة كوناك في إزمير.

وأفادت محطة “إن تي في” التلفزيونية الخاصة بأن الهجوم وقع أمام القنصلية الفخرية للسويد، وأشارت إلى أن المصابة -وهي سكرتيرة في البعثة الدبلوماسية- بحال حرجة.

وأوقفت السلطات التركية المهاجم وبحوزته السلاح المستخدَم، وفتحت تحقيقًا في الواقعة، وفق مكتب المحافظ.

وقال وزير العدل التركي يلماز تونج، إن سلطات بلاده فتحت تحقيقًا في الاعتداء المسلح، وأعرب في منشور على منصة “إكس”، تويتر سابقًا، الثلاثاء، عن إدانته الشديدة للاعتداء المسلح، راجيًا الشفاء العاجل للمواطنة المصابة.

وأضاف أن السلطات المعنية أطلقت تحقيقًا لكشف ملابسات هذا “الحادث الأليم”.

İzmir'de bulunan İsveç Fahri Konsolosluğu binasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza Allah'tan acil şifalar temenni ediyorum. Bu elim hadisenin aydınlatılması ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Türkiye… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) August 1, 2023

وشدّد على أن الجمهورية التركية هي “الحامية لحقوق البعثات الدبلوماسية الناشطة على أراضيها”، وأن القوات الأمنية هي المسؤولة عن ضمان أمنهم.

وقالت الخارجية السويدية إنها على اتصال وثيق مع القنصلية العامة في إسطنبول بعد حادث إطلاق النار في إزمير.

وتُمثّل القنصليات الفخرية مصالحها الوطنية في الخارج، لكنها لا تدار بواسطة دبلوماسيين معتمدين.