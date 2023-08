‏السودان.. انفجارات جنوب شرقي الخرطوم والجيش يعلن مقتل عشرات من الدعم السريع

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، بدوي انفجارات عنيفة في حي المعمورة جنوب شرقي العاصمة الخرطوم جراء قصف مدفعي من الجيش السوداني لمواقع يعتقد أنها لقوات الدعم السريع.

وكان الجيش السوداني، قد أعلن مساء الاثنين، تنفيذ قواته ضربات جوية جنوبي الخرطوم، خلفت “عشرات القتلى من قوات الدعم السريع”.

وقال المتحدث باسم الجيش، العميد نبيل عبد الله، في تسجيل صوتي على فيسبوك “نفذت قواتنا الجوية ضربات ناجحة في منطقة سوبا ومناطق جنوبي الخرطوم، أدت إلى تدمير عشرات المركبات، ووقوع عشرات القتلى بين صفوف المليشيا المتمردة (الدعم السريع)”.

ومنذ منتصف إبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش والدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة هُدن في إيقافها، مما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج البلاد، بحسب الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، أعلن السفير الأمريكي بالخرطوم جون غودفري في تغريدة على تويتر، اعتزامه زيارة مصر للتشاور بشأن جهود وقف إطلاق النار، دون تفاصيل حول موعد الزيارة أو مدتها. وأعرب عن شكره لمصر على جهودها التي تبذلها لإيقاف القتال بالسودان.

