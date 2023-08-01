بينهم إمام مسجد.. مقتل 5 على الأقل باشتباكات بين الهندوس والمسلمين بولاية هاريانا الهندية

قال مسؤولون بالشرطة الهندية إن 5 أشخاص على الأقل بينهم إمام مسجد قتلوا باشتباكات بين الهندوس والمسلمين في ولاية هاريانا الهندية أمس الاثنين.

واندلع العنف في أثناء مرور موكب ديني هندوسي في منطقة نوه التي تقع على بعد حوالي 50 كيلومترا جنوب العاصمة نيودلهي، وبحلول مساء الاثنين كان العنف قد امتد إلى مدينة غوروغرام المجاورة، إذ تم إحراق مسجد فأسفر ذلك عن مقتل إمامه وإصابة شخص آخر.

وتشترك غوروغرام في الحدود مع نيودلهي وبرزت مركزًا تجاريًّا للبلاد؛ إذ تضم العديد من الشركات المتعددة الجنسيات.

والتقى مسؤولون حكوميون محليون من نوه وغوروغرام مع ممثلين للطائفتين الهندوسية والمسلمة، اليوم الثلاثاء، لحثهم على الهدوء.

وقال كريشان كومار المتحدث باسم شرطة نوه لرويترز “كان من المفترض أن ينتقل الموكب من معبد إلى آخر لكن الاشتباكات اندلعت في الطريق بين الجانبين مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص”.

وأضاف أن 2 من القتلى من أفراد قوة حراسة من المتطوعين تساعد الشرطة على السيطرة على الاضطرابات المدنية، وأن 60 آخرين بينهم 10 من أفراد الشرطة أصيبوا في الاشتباكات.

وصدرت بالفعل أوامر حظر للتجوال في غوروغرام بعد إضرام النار في بعض السيارات مساء أمس، وصدرت تعليمات للمدارس والجامعات بالإغلاق اليوم.

وقالت الشرطة في بيان صباح اليوم “تم التعرف على المهاجمين (الذين أضرموا النار في المسجد) وألقي القبض على عدد منهم”، مضيفة أنه جرى أيضا تشديد الإجراءات الأمنية حول أماكن العبادة.