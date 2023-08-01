عصام قدورة: ازدياد وتيرة بناء المساجد في الدنمارك بالتزامن مع جرائم الكراهية للإسلام (فيديو)

قال الكاتب الصحفي والباحث في شؤون المسلمين بالغرب عثمان عثمان إن حوادث الاعتداء على القرآن والمقدسات الإسلامية في السويد لن تتوقف في المدى المنظور؛ لأن دستور البلاد يبيح للجميع حق انتقاد الأديان وكافة المقدسات.

وأضاف خلال مشاركته، الاثنين، في برنامج “المسائية” الذي يذاع عبر شاشة الجزيرة مباشر أن الحزب الحاكم في السويد ينادي دائما بضرورة الحفاظ على قيم حرية الرأي والتعبير حتى لو تسبب ذلك في المساس بالأديان والمقدسات، مستندا إلى دستور البلاد في هذا الشأن.

وأشار عثمان إلى أن رئيس لجنة العدل النيابية في البرلمان السويدي دعا مؤخرا إلى الحوار بشأن الإسلام ذاته معتبرًا أنه دين “يناهض الديمقراطية وحقوق المرأة”، فضلا عن أنه يتهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعدة اتهامات مسيئة.

وأكد عثمان أن عموم المسلمين لا يريدون تغيير نظام القانون الأساسي في السويد الذي يكفل حرية التعبير، لكنه دعا إلى إصدار تشريعات خاصة تجرّم تدنيس كافة المقدسات، كاشفًا عن أن هذا ما يؤيده الكثير من قادة الأحزاب السياسية في السويد.

"كلما أُحرق مصحف كلما بني مسجد".. لماذا تصر دول أوروبية على الموافقة على حرق نسخ من المصحف الشريف والتسبب بتغذية الكراهية؟ pic.twitter.com/89w9eHm3ug — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 31, 2023

بدروه، دعا عصام قدورة عضو إدارة مسجد السلام بمدينة آرهوس الدنماركية إلى تجريم الاعتداءات التي تمسّ كافة الأديان والمقدسات.

وكشف قدورة خلال مشاركته في “المسائية” عن أن وتيرة بناء المساجد تزداد في الدنمارك بالتزامن مع استمرار جرائم الكراهية للإسلام وتدنيس مقدساته.

وفي وقت سابق الاثنين، شهدت الدنمارك والسويد اعتداءات جديدة استهدفت المصحف الشريف، في استمرار لسلسلة ممارسات حرق القرآن الكريم في البلدين الأوربيين، خلال الآونة الماضية.

ففي العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، قام أعضاء مجموعة “الوطنيون الدنماركيون” القومية المعادية للإسلام، بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام مبنى السفارة السعودية.

الحكومة الدنماركية تقول إنها ستدرس سبلا قانونية للحد من الاحتجاجات التي يتخللها حرق نسخ من الكتب المقدسة#الدنمارك #المسائية pic.twitter.com/kezLsehZCE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 31, 2023

كما رفع أعضاء المجموعة لافتات مسيئة إلى الإسلام، تزامنًا مع نشر هذه الممارسات على منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرى الاعتداء بحماية من قوات الأمن، الذي شهد أيضًا دوس أحد المعتدين المصحف الشريف بحذائه.

وفي السويد، طالب سلوان موميكا المنحدر من العراق، صباح الاثنين، بحظر الدين الإسلامي في البلاد، وذلك خلال حرقه نسخة أخرى من المصحف الشريف أمام مبنى البرلمان.

كما قام موميكا بدوس مصحف شريف، رغم ردود المحيطين به، وذلك تزامنًا مع تدابير أمنية من أفراد الشرطة.

وخلال قيام موميكا بتصرفه هذا، سانده في ذلك مواطن عراقي آخر يُدعى سلوان نجم، وداسا معًا العلمَين السعودي والإيراني.

ومؤخرا أعلنت الحكومة الدنماركية أنها ستدرس سبلًا قانونية للحدّ من الاحتجاجات التي يتخللها في بعض الظروف حرق نسخ من الكتب المقدسة، بعدما شهدت تحركين على هذا النحو في الآونة الأخيرة.