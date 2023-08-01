مسيرات تستهدف موسكو.. وواشنطن: لا نشجع أو نسهل شن هجمات داخل روسيا (فيديو)

قال الجيش الروسي ومسؤولون في العاصمة الروسية موسكو إن وحدات روسية مضادة للطائرات أسقطت عددا من الطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لكن إحدى الطائرات أفلتت من الدفاعات وضربت مرة أخرى مبنى شاهقا كان قد استهدف في وقت سابق خلال الأسبوع المنصرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تطبيق تيليغرام إن قواتها “أحبطت هجوما إرهابيا من قبل نظام كييف” وأسقطت طائرتين مسيرتين في الضواحي الواقعة إلى الغرب من وسط المدينة.

وقالت الوزارة، في إشارة إلى مركز تجاري بالعاصمة “أصيبت طائرة مسيرة أخرى بأجهزة الكترونية لا سلكية وعندما خرجت عن السيطرة تحطمت في منطقة مجمع المباني غير السكنية في موسكفا سيتي”.

وفي وقت سابق، قال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو إن إحدى الطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة وصلت إلى نفس البرج في مجمع موسكفا سيتي والذي أصيب في وقت سابق خلال الأسبوع المنصرم.

وكتب سوبيانين على تطبيق تيليغرام للتراسل “وصلت واحدة من هذه الطائرات إلى نفس البرج في مجمع موسكفا سيتي والذي أصيب في السابق. تضررت الواجهة في الطابق الحادي والعشرين. وتحطم الزجاج على مساحة تزيد عن 150 مترا مربعا”. وقال سوبيانين إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ونادرا ما كانت موسكو الواقعة على بعد 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية مستهدفة منذ بدء النزاع في أوكرانيا، إلى أن وقعت هجمات عدة بطائرات مسيرة هذا العام.

ويعد هجوم اليوم الأحدث في سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة التي طاولت الكرملين ومدنا روسية متاخمة لأوكرانيا، وقد حملت روسيا كييف المسؤولية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي لشبكة سي.إن.إن أمس الاثنين إن الولايات المتحدة لا تشجع شن هجمات داخل روسيا أو تسهل القيام بذلك.

وكانت طائرات مسيرة معادية وصلت إلى وسط موسكو خلال الأشهر القليلة الماضية، ولم تقع أي أضرار جسيمة أو خسائر في الأرواح خلال تلك الهجمات، لكن مسؤولا أوكرانيا كبيرا قال الأسبوع الماضي إن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من هذه الهجمات.