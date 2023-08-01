ممثل حماس في لبنان للجزيرة مباشر: التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وعودة النازحين إلى عين الحلوة (فيديو)

قال أحمد عبد الهادي، ممثل حركة حماس في لبنان، إنه تم الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار وعودة النازحين إلى مخيم عين الحلوة، صباح الأربعاء.

وأفاد في تصريحات للجزيرة مباشر، الثلاثاء، بتشكيل لجنة لتثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي اشتباكات بمخيم عين الحلوة.

وشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، مساء الثلاثاء، حالة من الهدوء الحذر بعد تجدد الاشتباكات بين فصائل إسلامية وقوات الأمن الوطني التابعة لحركة “فتح”.

عاجل | ممثل #حماس في #لبنان للجزيرة مباشر: الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار وعودة النازحين إلى #مخيم_عين_الحلوة صباح الغد

• تشكيل لجنة لتثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي اشتباكات بمخيم عين الحلوة — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) August 1, 2023

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن تعزيزات كبيرة للجيش اللبناني وصلت، مساء الثلاثاء، إلى مدينة صيدا جنوبي البلاد.

وأعلنت “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” في بيان، تشكيلها لجنة ميدانية لتثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، وتكليف لجنة تحقيق في اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي، مؤكدةً رفع الغطاء عن مرتكبي العملية.

“ما يجري مؤلم”

من جهته، دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الثلاثاء، إلى الوقف “الفوري” للاشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان.

وقال نصر الله في خطاب متلفز “يجب وقف الاقتتال في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز أن يستمر لأن تداعياته سيئة على الفلسطينيين وجنوب لبنان”.

وأضاف “ما يجري في مخيم عين الحلوة مؤلم، ونحن نوجه النداء للجميع في المخيم لوقف الاشتباكات”.

وناشد كل من يستطيع الضغط من أجل وقف القتال أن يفعل ذلك “حرصًا على عدم سفك المزيد من الدماء”.

وقد أسفرت اشتباكات المخيم عن مقتل 11 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين منذ السبت الماضي.