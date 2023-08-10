استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة

استشهد شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال منطقة زواتا غرب نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة زواتا غرب نابلس، واندلعت مواجهات في المنطقة مما أدى إلى إصابة الشاب أمير أحمد محمد خليفة (27 عاما) بالرصاص الحي بالرأس، ثم أعلن عن استشهاده، وهو من سكان مخيم عين بيت الماء غرب نابلس.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الشاب مطلوب وملاحق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أشهر.

ارتقاء الشاب أمير أحمد محمد خليفة (٢٧ عام)، بعد إصابته برصاصتين بالرأس والظهر أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال عدوانهم على بلدة زواتا غرب نابلس. pic.twitter.com/KrpqsyUJq9 — ق.ض (@Jales_tinian2) August 10, 2023

وفي القدس المحتلة أصيب 3 شبان من حي الثوري في مدينة القدس المحتلة بجروح ورضوض، اليوم الخميس، خلال اعتداء للمستوطنين عليهم في حديقة عامة بالمدينة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأنه تم نقل الشبان الـ3 إلى المستشفى في القدس، حيث أصيب أحدهم بجروح في رأسه بعد ضربه بآلة حادة.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات في عدد من الأحياء والبلدات المقدسية بعد اقتحام قوات الاحتلال لها، في قرية الجيب شمال غرب القدس أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت بكثافة تجاه المواطنين واندلعت مواجهات، بالتزامن مع اندلاعها في بلد العيسوية شمال شرق القدس، وفي مخيم شعفاط المجاور، وحي عين اللوزة بسلوان.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة منذ شهور حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.