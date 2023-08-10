رسالة مسربة من سجن مصري لمعتقلين يروون انتهاكات بحقهم

نشرت منظمة “حقهم” للدفاع عن سجناء الرأي رسالة قالت إنها لمعتقلين في سجن الوادي الجديد، جنوبي مصر، تكشف عن تعرض المعتقلين للضرب المبرح بمجرد وصولهم إلى السجن.

ونشرت المنظمة صورة للرسالة في صفحتها على موقع “فيسبوك”، وذكرت أنها تتحدث عن “التشريفة” أو حفلة استقبال السجين بالضرب المبرح والسب لدى وصوله إلى السجن.

وأضافت أنه يلي ذلك احتجاز السجناء فيما يعرف بزنازين “الإيراد”، حيث يوضع العشرات من السجناء في غرفة ضيقة لا يوجد فيها حمام أو أدوات نظافة مما يؤدي إلى انتشار الأمراض، خاصة الجلدية.

وذكرت المنظمة أنه يتم نقل سجناء إلى زنازين التكدير المسماة “الدواعي”، لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى 6 أشهر، قبل النقل إلى “زنازين التسكين”.

وأوضحت أنه بالإضافة إلى ما يعانيه السجناء، يواجه الأهالي معاناة مستمرة تتمثل في بعد مسافة السجن، مما يضطرهم إلى السفر لساعات طويلة.

وذكرت المنظمة أن أهالي السجناء يتعرضون “لتعامل أمني قاس لأقصى درجة” يصل حد الاعتداء السافر، مضيفة أن العديد من الأسر تشتكي من “تفتيش النساء بشكل مهين للغاية”، “مرورًا بإفساد ومنع ما تم إحضاره من طعام وأدوية، لتنتهي الرحلة بزيارة عبر الأسلاك ولمدة لا تزيد على سبع دقائق!”.

وسبق أن نشرت منظمة “حقهم” رسائل عدة من داخل مجمع سجون بدر منذ شهر فبراير/شباط الماضي، وقال المعتقلون في تلك الرسائل إنهم يتعرضون لإجراءات تعسفية وانتهاكات جسيمة من قبل السلطات.