قيس سعيد يحذر من الذكاء الاصطناعي ويعده “اغتيالا” للفكر البشري (فيديو)

حذّر الرئيس التونسي قيس سعيّد من الذكاء الاصطناعي معتبرًا أنه في جوهره “اغتيال للفكر البشري”.

وتطرّق سعيّد خلال موكب الاحتفال بيوم العلم في قصر قرطاج، الخميس، إلى الذكاء الاصطناعي، وقال إنه “ذكاء بالتأكيد، لكن في جوهره اغتيال للفكر البشري”.

وأضاف أنه ليس من قبيل الصدفة أن يكون الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد صرّح بأن الاستخدامات الضارة للذكاء الاصطناعي لأغراض إرهابية أو إجرامية يمكن أن تتسبب في مستويات مرعبة من العنف، والدمار النفسي العميق.

واعتبر أن تصريح غوتيريش “يزيل اللثام عن هذا الخطر الداهم الذي يهدد الإنسانية”.

وأبدى غوتيريش في وقت سابق من الشهر الماضي في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، قلقه من التفاعل بين الذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية والتكنولوجيا الحيوية والعصبية والروبوتات.

وشدد على أن هجمات إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعطل البنية التحتية الحيوية للأمم المتحدة، وعملياتها لحفظ السلام.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تباينت الآراء حول ما قاله قيس سعيّد بشأن الذكاء الاصطناعي.

وانتقد حساب باسم “أبو الحسن الحسني” تصريحات سعيّد، وقال: “ما علاقة قيس سعيّد بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؟ لقد ساهم في موت المهاجرين الأبرياء، إرضاء للغرب”.

وتساءل حساب باسم خالد: “أنت تركت مشاكل تونس والمهاجرين وذهبت لتتكلم عن البشرية”.

فيما قال نور الدين زاوي: “ما قاله سعيّد لا يختلف عليه اثنان بعقلهم. والمجتمع الفكري والمعرفي والفني والأدبي والفلسفي وقادة الشركات الكبرى التي تطور الذكاء الصناعي يتكلمون بنفس الكلام”.

وأكد: “لا تجعل الخصومة تجعلك تردد ما يقوله الناس دون أن تعرف عن ماذا”.