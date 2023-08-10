هدد باغتيال بايدن.. مقتل رجل برصاص الشرطة في ولاية يوتا الأمريكية

قالت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، إن رجلًا قُتل برصاص عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” خلال مداهمتهم منزله في ولاية يوتا.

وذكرت قناة “سي بي إس نيوز” أن عملاء “إف بي آي” حاولوا تسليم أمر تفتيش منزل الرجل واعتقاله في مدينة بروفو بولاية يوتا، لكنه اشتبك معهم في معركة بالأسلحة النارية وتم قتله.

ونقلت القناة عن مصادر أن الرجل نشر تهديدات على الإنترنت ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن وعائلته، وآخرين منهم الرئيس السابق باراك أوباما.

وبحسب المصادر، فقد رفعت شكوى جنائية ضد القتيل تحقق منها مكتب التحقيقات الفيدرالي، وتم اتهامه بثلاث تهم من بينها تهديد الرئيس بايدن.

وذكرت الشكوى أن “المنشورات على الإنترنت أظهرت نية القتيل، ويدعى كريج روبرتسون قتل بايدن حيث نشر يوم الأحد الماضي منشورًا كتب فيه (سمعت أن بايدن قادم إلى يوتا)، وأرفق صورة له مع المنشور وهو ينظف الغبار عن بندقية”.

ومن المقرر أن يزور بايدن ولاية يوتا غربي الولايات المتحدة، الأربعاء، لإعلان برنامجه بشأن المحاربين القدماء.