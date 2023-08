أمريكا.. مسلمون ومسيحيون يرفعون دعوى قضائية ضد تدريس أبنائهم مناهج تتعارض مع الدين (فيديو)

رفعت أسر عربية مسلمة بالإضافة لأسر مسيحية دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند الأمريكية لمطالبة السلطات بالتوقف عن تدريس مواد لأبنائهم تنتهك حرياتهم الدينية.

وأقيمت الجلسة الأربعاء، وتجمهر العديد من الأسر أمام المحكمة التي نظرت الدعوى، ودعم مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) الدعوى القضائية، والتقى مراسل الجزيرة مباشر عمرو حسن مع مسؤولة فرع المجلس في ماريلاند زينب شودري.

وقالت زينب إن المجلس دعم حق الأسر وحريتها في المحتوى الدراسي الذي يتلقاه أبنائها في المدارس الحكومية، خاصة أن تلك المدارس مدعومة بالضرائب بالأمريكية والتي تدفعها هذه الأسر، وفقًا لشودري.

Earlier today, CAIR joined dozens of Muslim families and others in a packed hearing at the U.S. District Court in Greenbelt, Maryland, to observe oral arguments in a lawsuit that @BECKETlaw Fund for Religious Liberty has filed against @MCPS on behalf of Muslim, Christian and… pic.twitter.com/lp7of7l9h3

وأوضحت أن مطالب الأسر لا تتعلق بتغيير المحتوى الدراسي، وقالت “قد يكون هنالك بعض الطلاب لهم هذه الاتجاهات أو أحد من أفراد أسرتهم كذلك، لكن ما نريده هو أن يكون لنا كلمة ورأي في المقرر الدراسي”، وأكدت على أنه من حق الأسر أخذ أطفالها بعيدًا عن فصول دراسية معينة ترى فيها تعارضًا مع بعض القيم الدينية.

وأضافت “لدينا الآن الكثير من الأطفال المسلمين والمسيحيين واليهود، وينبغي احترام هويتهم في إطار المنظومة المدرسية حتى لا يتم تهميشهم، ويجب أن لا يشعر الطلاب أن ما يدرسونه هو ضد معتقداتهم الدينية”.

وأشارت شودري إلى أن بعض الأسر لا يمكنها أن تتحمل مصاريف المدارس الخاصة وهم مستمرون في دفع رسوم المدارس الحكومية، وهي ترغب في الاستمرار في هذه المدارس ما دامت لا تهمش أبناءهم.

وأكدت المسؤولة في مجلس (كير) أن عدم احترام مطالب الطلاب وأسرهم، “يمكن أن يسهم في زيادة العنف والتنمر تجاههم، خاصة في ظل مجال مفتوح للتواصل عبر الوسائل المختلفة”.

وأضافت “عرضنا موقفنا أمام المحكمة، وننتظر أن تنظر في الأمر في 28 أغسطس/آب الجاري، والأسر تستعد لأي سيناريوهات محتملة، وسوف نستمر في الدفاع عن حقوقنا، وسنكون حاضرين وسنتحدث عن موقفنا بكل حزم”.

Parents were in federal court today fighting for their ability to opt their children out of storybooks that push extreme ideology regarding gender and sexuality. These Muslim, Catholic, and Orthodox parents are fighting to restore their ability to raise their children consistent… pic.twitter.com/f5cusH21qE

— BECKET (@BECKETlaw) August 9, 2023