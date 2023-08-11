الجزائر تعلق بث قناة تلفزيونية بسبب “تجاوزات منافية للدين والأخلاق”

قررت السلطات الجزائرية تعليق البرامج جميعها التي تبثها قناة “السلام” (خاصة) على خلفية بثها برنامجًا يحتوي على لقطات “تتنافى مع الدين الإسلامي وأخلاق المجتمع”.

جاء ذلك في بيان لـ”سلطة ضبط السمعي البصري” (حكومية) التي تتولى مراقبة المحتوى لوسائل الإعلام في الجزائر، نقله التلفزيون الرسمي.

وقالت الهيئة إنها “قررت مؤقتًا تعليق جميع البرامج التي تبثها قناة السلام”، لحين البت في القرار النهائي الخاص بهذا الموضوع.

وأمس الخميس، بثت قناة “السلام” مشاهد تظهر زواج المثليين.

وتداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر صور تلك المشاهد، بكثير من الاستغراب والاستهجان.

وقال محمد دخوش عبر حسابه على تويتر “إنه لا تساهل في مثل هذه الأمور وإلا ينفتح خرق لا يعلم مداه إلا الله”.

#الجزائر تعليق جميع برامج قناة #السلام مؤقتا.. 👈 لا تساهل في مثل هكذا أمور وإلا ينفتح خرق لا يعلم مداه إلا الله — د. محمد دخوش (@MuhDakhouche) August 11, 2023

وحتى الآن، لم تعلّق القناة على قرار سلطة الضبط السمعي البصري.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها سلطة الضبط قرارًا مماثلًا، إذ سبق وأن تم إيقاف بث “قناة الأجواء” (خاصة)، بسبب بث فيلم تضمن مشاهد خادشة للحياء.

وعادة ما تبرر هذه الأخطاء، بتقصير مسؤولي مراقبة محتوى البرامج الأجنبية وإهمالهم، بحسب مصادر إعلامية جزائرية.