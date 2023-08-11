توقف بث “تلفزيون لبنان” الحكومي.. ووزير الإعلام يوضح ما حدث (فيديو)

توقف التلفزيون الحكومي اللبناني، صباح الجمعة، عن بث برامجه الاعتيادية عبر الأقمار الصناعية والشاشة الأرضية.

وبدأ موظفو التلفزيون إضرابًا مفتوحًا، الخميس الماضي، شمل التوقف بشكل كامل عن العمل، بما في ذلك نشرات الأخبار، مع الاكتفاء بعرض برامج من الأرشيف.

ونفى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري الأخبار التي “نُسبت إلى مكتبه، تدعي اتخاذه قرارًا بإغلاق تلفزيون لبنان بشكل نهائي، وهو أمر عار من الصحة”.

وقال الوزير، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، إنه اتّخذ قرارًا بتجميد البثّ “حرصًا على المال العام”، مضيفًا أنه اتخذ قراره أيضًا في ظل “إصرار” نقيبة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق “على وقف بثّ البرامج، واستخدام الشاشة العامة وسيلة لبثّ البيانات الصادرة عنها حصرًا، الأمر الذي يكبّد خزينة الدولة نفقات كبيرة غير منظورة”.

ووصف بيان الوزير قرار الاستمرار في الإضراب بأنه “ينمّ عن عدم إلمام بكيفية سير الأمور الإدارية”.

بغرض الحد من اللغط الحاصل، بعدما تمّ ترويج عدّة أخبار مغلوطة نُسبت إلى مكتبي تدّعي اتّخاذي قراراً بإغلاق #تلفزيون_لبنان بشكل نهائي، وهو أمر عارٍ من الصحة، يهمني ان اوضح ما يلي:

حرصاً على المال العام، اتّخذت قراراً بتجميد البثّ، في ظلّ إصرار نقيبة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا… — Ziad T. Makary (@ZiadMakary) August 11, 2023

من جهتها أعربت نقابة مستخدمي “تلفزيون لبنان” عن الذهول تجاه قرار وقف البث ردًا على إضراب نقابة الموظفين، الذي يأتي “احتجاجًا على عدم حصولهم على مستحقاتهم منذ العام 2021 وحتى اليوم”.

وأضاف البيان أن تصوير المشكلة “على أنها صراع بين المديرين أمر مجافٍ للحقيقة”، مؤكدًا أن المشكلة ليست شخصية مع الوزير، وإنما تكمن “في عدم الحصول على حقوقنا (الموظفين) منذ أكثر من عامين”.

وأوضح أنه بعدما كانت النقابة تتجه إلى تعليق الإضراب كبادرة حسن نية “إلا أنها فوجئت بالتصعيد المستغرب من قبل الوزير المكاري الذي طالب بوقف البث كليًا، وعدم صرف الأموال إلا بحالة وقف الإضراب أولًا”.

وأكدت النقابة “الاستمرار بقرار الإضراب”، وأن “محركها الوحيد هو حماية حقوق الموظفين”.