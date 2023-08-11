ذهب وهيليوم ومعادن نادرة.. لماذا تتصارع القوى الكبرى على تعدين القمر؟

أطلقت روسيا، الجمعة، أولى مركباتها الفضائية إلى سطح القمر خلال 47 عامًا، وسط سباق مع القوى الكبرى بما فيها الولايات المتحدة والصين والهند، لاستكشاف المزيد عن العناصر الموجودة في القمر.

وقالت روسيا إنها ستطلق مزيدًا من البعثات إلى القمر قبل أن تبحث إمكان إرسال مهمة مشتركة مع الصين، بل وإنشاء قاعدة هناك.

من جهتها، تحدثت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) عن “ذهب القمر”، وبحثت إمكان التنقيب عنه.

ولكن، لم هذا الاهتمام من جانب القوى الكبرى بالقمر؟

يبعد القمر نحو 385 ألف كيلومتر عن الأرض، ويبطئ من تذبذب الأرض ودورانها حول محورها، ما يضمن وجود مناخ أكثر استقرارًا، كما يتسبب أيضًا في حدوث ظاهرة المد والجزر في بحار العالم ومحيطاته.

وتتفاوت درجة حرارة القمر، فعند تعرضه لضوء الشمس أكثر من 6 ساعات يوميًا ترتفع إلى 127 مئوية، بينما تهوي في الظلام إلى نحو سالب 173 درجة مئوية، ولا يوفر الغلاف الخارجي للقمر حماية للجرم السماوي من إشعاعات الشمس.

الماء

ذكرت وكالة ناسا أن المهمة الهندية (تشاندرايان-1) اكتشفت في 2008 وجود الماء بشكل قاطع لأول مرة على القمر، إذ رصدت جزيئات الهيدروكسيل منتشرة في أنحاء سطحه ومتركزة في قطبيه.

وبالإضافة إلى أن الماء ضروري لحياة البشر، فيمكن أن يكون أيضًا مصدرًا للهيدروجين والأكسجين اللذين يستخدمان وقودًا للصواريخ.

الهيليوم-3

الهيليوم-3 هو نظير للهيليوم، ويندر وجوده على الأرض، لكن ناسا تقول إن ثمة تقديرات بوجود مليون طن منه على القمر.

وتقول وكالة الفضاء الأوروبية إنه يمكن لهذا النظير أن يوفر الطاقة النووية في مفاعلات الاندماج النووي من دون أن يخلّف نفايات خطرة، لأنه غير مشع.

معادن أرضية نادرة

خلص بحث لشركة (بوينغ) إلى وجود معادن أرضية نادرة، تستخدم في تصنيع الهواتف الذكية والحواسيب والتقنيات المتقدمة، على القمر ومنها السكانديوم والإتريوم والـ15 عنصرًا المكونة لمجموعة “اللانثانيدات” في الجدول الدوري.

ولم يتضح بعد كيف يمكن تعدين القمر؟ إذ سيتعين إنشاء نوع ما من البنية التحتية على سطحه، وستجعل الظروف على القمر الروبوتات تؤدي أغلب العمل الشاق، غير أن وجود الماء على سطحه سيسمح بوجود البشر لفترات طويلة.

من الناحية القانونية، تنص “معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى” لعام 1966 على أنه لا يحق لأي دولة إعلان سيادتها على القمر أو غيره من الأجرام السماوية، وأن استكشاف الفضاء ينبغي له تحقيق فائدة ومصالح البلدان جميعها.

وينص “الاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى” لعام 1979 على أنه لا يجوز أن يصبح أي جزء من القمر “ملكًا لأي دولة، أو منظمة حكومة دولية أو غير حكومية، أو لأي منظمة وطنية، أو لأي كيان غير حكومي أو لأي شخص طبيعي”.

ولكن، لم تصدق أي من القوى الكبرى التي أرسلت مركبات إلى الفضاء على الاتفاق.

وأعلنت الولايات المتحدة في 2020 توقيع “اتفاقات أرتميس”، وهي مسماة على اسم برنامج ناسا للقمر (أرتميس)، للسعي إلى تعديل قانون دولي قائم للفضاء من خلال إنشاء “مناطق آمنة” على القمر، ولم تنضم روسيا والصين إلى الاتفاقات.