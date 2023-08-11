مستشار رئيس النيجر للجزيرة مباشر: تواصلت مع بازوم بعد احتجازه.. وهذا ما أخبرني به (فيديو)

قال أنتينيكار الحسن، المستشار السياسي الخاص لرئيس النيجر محمد بازوم الذي يحتجزه الانقلابيون، إن الأخير لا يدعم شن ضربات عسكرية على بلاده قد تتسبب في فقدان أرواح مدنيين.

وأوضح خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر، الخميس، أن بازوم يعاني من انتهاكات في مقر اعتقاله.

وقال إنه تحدث مع بازوم الذي أبلغه أن الكهرباء ليست متوافرة في محبسه، وأنه ليس لديه القدرة على الوصول إلى الكثير من الموارد.

وأشار إلى أن مختطفي الرئيس بازوم يريدون قتله، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لنجدته.

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني انقلابًا عسكريًا أطاح بالرئيس بازوم المحتجز بالقصر الرئاسي منذ ذلك الحين، ما قوبل باستنكار دولي ودعوات لإعادة أول رئيس للبلاد منتخب ديمقراطيًا إلى منصبه.

والأربعاء، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه “قلق جدًا” بشأن ظروف اعتقال رئيس النيجر المعزول، داعيًا إلى الإفراج عنه.

واستنكر غوتيريش “الظروف المعيشية البائسة التي يقال إن الرئيس بازوم يعيش في ظلها مع عائلته”، وفق بيان صادر عن الأمم المتحدة.

وأفادت شبكة “سي إن إن” الأربعاء أن الانقلابيين الذين أطاحوا ببازوم وضعوه في عزله، وأجبروه على تناول الأرز الجاف والباستا.

وذكرت الشبكة أن الرئيس قال في سلسلة من الرسائل النصية التي تبادلها مع أحد أصدقائه إنه “محروم من أي اتصال مع إنسان منذ الجمعة”، إضافة إلى عدم تزويده بالطعام أو الدواء.