5 سجناء مقابل 6 مليار دولار.. الكشف عن تفاصيل صفقة بين أمريكا وإيران

أفرجت السلطات الإيرانية عن 5 أمريكيين من السجن، الخميس، ووضعتهم رهن الإقامة الجبرية، وفق ما أعلن الجانبان الإيراني والأمريكي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة قولها “بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه دولة ثالثة، سيتم الإفراج عن 5 إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة وسيتم رفع الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وتحويلها إلى قطر”.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الاتفاق بين البلدين شمل إطلاق سراح الـ5 أمريكيين في إيران مقابل إفراج واشنطن عن إيرانيين محتجزين و6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمّدة.

وقال مصدر لوكالة رويترز إنه سيُسمح للخمسة بمغادرة إيران بعد رفع الحظر عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية، وإن الولايات المتحدة ستفرج، بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين طهران وواشنطن، عن عدد من الإيرانيين من السجون الأمريكية.

وشدد مصدر آخر على أن الأموال، في حالة تحويلها من البنوك الكورية الجنوبية إلى مؤسسة مالية أخرى، ستنتقل من حساب مقيد إلى آخر وسيقتصر استخدامها على أغراض المساعدات الإنسانية مثل شراء المواد الغذائية أو العقاقير.

وقوبل تحويل الأموال المحتمل بانتقادات فورية من الجمهوريين بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دفع فدية للإفراج عن مواطنين أمريكيين.

“لن نخفف العقوبات”

من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده لن تخفف العقوبات على إيران بموجب الاتفاق على الإفراج عن الأمريكيين الخمسة.

وقال بلينكن للصحفيين ردا على سؤال بشأن الإفراج المتوقع عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، “لن تحصل إيران على أي تخفيف للعقوبات”، مضيفًا “ستستخدم أموال إيرانية وتحول إلى حسابات مقيدة بحيث لا يمكن استعمال الأموال إلا لأغراض إنسانية”.

وأكد أن الولايات المتحدة على اتصال بأسر المساجين الأمريكيين الخمسة، وتابع “اعتقد أن هذه بداية نهاية كابوسهم، والكابوس الذي عاشته عائلاتهم”.

وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، فقد نُقل السجناء الخمسة، وهم سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز واثنين آخرين لم يُكشف عن هويتهما من سجن إوين في طهران إلى منزل غير محدد، وفق ما أعلن محامي عائلة نمازي.

يذكر أن جميع الأمريكيين المحتجزين من أصل إيراني، ولا تعترف طهران بازدواجية الجنسية وعلاقاتها متوترة مع الولايات المتحدة منذ الثورة الإسلامية عام 1979 التي أطاحت بنظام الشاه.