المستشار الخاص لرئيس النيجر المحتجز للجزيرة مباشر: نتمنى أن ينجح التدخل العسكري لإكواس في النيجر من أجل عودة الديمقراطية

المستشار الخاص لرئيس النيجر المحتجز للجزيرة مباشر: اختيار شعب النيجر هو عودة الحياة الديمقراطية في البلاد

المستشار الخاص لرئيس النيجر المحتجز للجزيرة مباشر: الحل الوحيد لعودة الديمقراطية في النيجر هو تدخل إكواس عسكريا

المستشار الخاص لرئيس النيجر المحتجز للجزيرة مباشر: ليس هناك أي تأييد شعبي للانقلاب في النيجر