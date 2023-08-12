المستشار الخاص لرئيس النيجر المحتجز للجزيرة مباشر: نتمنى أن ينجح التدخل العسكري لإكواس في النيجر من أجل عودة الديمقراطية
12/8/2023-|آخر تحديث: 12/8/202309:40 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
المستشار الخاص لرئيس النيجر المحتجز للجزيرة مباشر: نتمنى أن ينجح التدخل العسكري لإكواس في النيجر من أجل عودة الديمقراطية
المستشار الخاص لرئيس النيجر المحتجز للجزيرة مباشر: اختيار شعب النيجر هو عودة الحياة الديمقراطية في البلاد
المستشار الخاص لرئيس النيجر المحتجز للجزيرة مباشر: الحل الوحيد لعودة الديمقراطية في النيجر هو تدخل إكواس عسكريا
المستشار الخاص لرئيس النيجر المحتجز للجزيرة مباشر: ليس هناك أي تأييد شعبي للانقلاب في النيجر
المصدر : الجزيرة مباشر