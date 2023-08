بعد إنذار بوجود قنبلة.. إخلاء برج إيفل وسط باريس (فيديو)

أدى إنذار أمني، اليوم السبت، إلى إخلاء 3 طوابق من برج إيفل في وسط باريس، وهو أبرز معالم فرنسا السياحية وجذب 6.2 ملايين زائر العام الماضي.

وقالت الهيئة التي تدير البرج إن خبراء إبطال القنابل والشرطة يتفقدون المكان بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق للتحقق من وجود قنبلة في الموقع من عدمه، ولم تتبين في البداية كيفية تلقي التهديد.

#WATCH : Visitors were evacuated from the Eiffel Tower in Paris after receiving a bomb threat. Bomb disposal experts and police were scouring the area immediately after the threat, including a restaurant located on one of the floors.#EiffelTower #Paris #BombThreat #France… pic.twitter.com/oL335Xqgde

