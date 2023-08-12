سياسة|فرنسا

بعد إنذار بوجود قنبلة.. إخلاء برج إيفل وسط باريس (فيديو)

إخلاء برج إيفل في وسط باريس إثر إنذار أمني (رويترز)
12/8/2023-|آخر تحديث: 12/8/202307:10 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أدى إنذار أمني، اليوم السبت، إلى إخلاء 3 طوابق من برج إيفل في وسط باريس، وهو أبرز معالم فرنسا السياحية وجذب 6.2 ملايين زائر العام الماضي.

وقالت الهيئة التي تدير البرج إن خبراء إبطال القنابل والشرطة يتفقدون المكان بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق للتحقق من وجود قنبلة في الموقع من عدمه، ولم تتبين في البداية كيفية تلقي التهديد.

وقالت متحدثة “هذا إجراء معتاد في مثل هذا النوع من المواقف لكنه نادر الحدوث”.

ونقلت رويترز عن مصدر في الشرطة الفرنسية قوله إن برج إيفل في باريس تم إغلاقه أمام الجمهور بعد إخلائه في إطار إجراءات احترازية بعد تهديد بوجود قنبلة.

واضطر نحو 4000 زائر إلى مغادرة المعلم الباريسي حيث تم إجلاء الزوار من 3 طوابق، ومن الساحة الواقعة أسفل البرج والميدان حوله في حدود الساعة 13.30 بالتوقيت المحلي (11.30 بتوقيت غرينتش).

يزور البرج الذي يرجع تشييده لما يربو على 130 عاما ويقع قرب نهر السين حوالي 7 ملايين شخص سنويا
(رويترز)

ويزور البرج الذي يرجع تشييده لما يربو على 130 عاما ويقع قرب نهر السين حوالي 7 ملايين شخص سنويا.

وتم بناء الأثر الأيقوني المسمى بالسيدة الحديدية بمناسبة المعرض العالمي في باريس حيث بدأت أعمال البناء في البرج مطلع 1887 وانتهت في 31 مارس/آذار 1889، واستقبل في العام نفسه مليوني زائر خلال المعرض العالمي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات