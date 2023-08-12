بعد إنذار بوجود قنبلة.. إخلاء برج إيفل وسط باريس (فيديو)

أدى إنذار أمني، اليوم السبت، إلى إخلاء 3 طوابق من برج إيفل في وسط باريس، وهو أبرز معالم فرنسا السياحية وجذب 6.2 ملايين زائر العام الماضي.

وقالت الهيئة التي تدير البرج إن خبراء إبطال القنابل والشرطة يتفقدون المكان بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق للتحقق من وجود قنبلة في الموقع من عدمه، ولم تتبين في البداية كيفية تلقي التهديد.

#WATCH : Visitors were evacuated from the Eiffel Tower in Paris after receiving a bomb threat. Bomb disposal experts and police were scouring the area immediately after the threat, including a restaurant located on one of the floors.#EiffelTower #Paris #BombThreat #France… pic.twitter.com/oL335Xqgde — upuknews (@upuknews1) August 12, 2023

وقالت متحدثة “هذا إجراء معتاد في مثل هذا النوع من المواقف لكنه نادر الحدوث”.

ونقلت رويترز عن مصدر في الشرطة الفرنسية قوله إن برج إيفل في باريس تم إغلاقه أمام الجمهور بعد إخلائه في إطار إجراءات احترازية بعد تهديد بوجود قنبلة.

Eiffel Tower evacuated after bomb threat – French police https://t.co/kGUkvWAoOF pic.twitter.com/qYk8R1ihOH — Reuters (@Reuters) August 12, 2023

واضطر نحو 4000 زائر إلى مغادرة المعلم الباريسي حيث تم إجلاء الزوار من 3 طوابق، ومن الساحة الواقعة أسفل البرج والميدان حوله في حدود الساعة 13.30 بالتوقيت المحلي (11.30 بتوقيت غرينتش).

ويزور البرج الذي يرجع تشييده لما يربو على 130 عاما ويقع قرب نهر السين حوالي 7 ملايين شخص سنويا.

وتم بناء الأثر الأيقوني المسمى بالسيدة الحديدية بمناسبة المعرض العالمي في باريس حيث بدأت أعمال البناء في البرج مطلع 1887 وانتهت في 31 مارس/آذار 1889، واستقبل في العام نفسه مليوني زائر خلال المعرض العالمي.