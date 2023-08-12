تركيا.. تضامن واسع مع داعية هدده المتطرف أوميت أوزداغ بالإعدام (فيديو)

أشعلت تغريدة لرئيس حزب “الظفر” التركي أوميت أوزداغ والمعروف بعدائه الشديد للمهاجرين والعرب، غضبا واسعا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن هاجم من خلالها إمام مسجد وداعية تركي في أنقرة يدعى خليل كوناكجي.

وفي تغريدة له على موقع إكس، كتب أوميت أوزداغ قائلا إن إمام مسجد مليكة خاتون والداعية التركي الشهير خليل كوناكجي “عدو الدولة والأمة التركية”، متهكماً على حديثه ودفاعه الشديدة عن رفع الأذان باللغة العربية.

Referandum ile Türklüğü kanıtlanmış Hatay’ın çoğunluğu Arap diyerek BAAS rejiminin bile geri çektiği iddialara destek oluyor, Hatay Fransızlarda kalsaydı da ezan Arapça okunsaydı diyor. Sen bir de Cezayirlilere anlat bunu. Ve bu Türk devleti ve Milletine düşman, Hz. Muhammed, Hz.… pic.twitter.com/Dh6HdJsxSI — Ümit Özdağ (@umitozdag) August 10, 2023

وتابع أوزداغ أن الإمام خليل كوناكجي “يستحق أن يحاكم في محكمة الاستقلال”، التي أنشئت في عهد مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، لتصفية من أطلق عليهم “خصوم العلمانية”، إما من خلال الإعدام شنقا أو رميا بالرصاص.

وعلى إثر ذلك، شن الداعمون لأوميت أوزداغ هجوما على الداعية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ما دعا آخرين إلى قيادة حملة مضادة من خلال إطلاق هاشتاغ بعنوان “خليل كوناكجي أنت لست وحدك”.

الداعية خليل كوناكجي يترفع عن ذكر اسم أوميت أوزداغ ويكتفي بوصفه بالعنصري صاحب الرأس المتحجر. ويقول له الأحرف اللاتينية ليست أصلاً في كتابة اللغة التركية، إنها دخيلة. واسم حزبك من اللغة العربية.! pic.twitter.com/iB4Mm8ZPam — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) July 25, 2023

وأعلن الداعية رفع دعوى أمام القضاء التركي ضد رئيس حزب الظفر. وقال في تغريدات “قصتك التي أثرتها من الكلام عن اضطهاد الأذان واستهدافي لا تؤثر إلا على ثلاثة ونصف من البشر حولك، ومقدرتك لا تكفي لقياس حبي لهذا الوطن وأجدادي”.

Ezana yapılan zulmü anlattığım videoyu çarpıtarak hakaretler eden ve iftiralar atan, şerefli Ülkücü camia tarafından afaroz edilen Japon menşeili Ümit Özdağ ismindeki provokatöre ederi miktarınca 3 kuruşluk (0.03₺) davayı avukatlarım aracılığı ile açmış bulunmaktayım. — Halil KONAKCI (@halil_konakci) August 10, 2023

Ümit Özdağ:

"İmam Halil Konakçı, İstiklal Mahkemeleri'nde yargılanmalı." demiş! Ümit; istiklal mahkemesi zulümleri ve zalimleri toprak altında ve çoktandır Allahü Teala’ya hesap veriyor. Anca rüyanda görürsün bu boş hayalleri. Paçan sıkıyorsa denersin o günler geride kaldı. — Halil KONAKCI (@halil_konakci) August 10, 2023

وفي تغريدة أخرى قال الداعية التركي “إن الظلم والاضطهاد الذي تمارسه محكمة الاستقلال بقي تحت الأرض ونحن الآن مسؤولون فقط أمام الله تعالى. لقد ولت تلك الأيام “.

Bana bak ülkücülükten atılmış japon @umitozdag bu ülkede milliyetçilik yapacak en son kişi bile değilsin. Ezana yapılan zulmü anlattığım sözleri kırpıp beni hedef göstermen ancak etrafında ki üç buçuk kişiyi etkiler. Benim Vatan ve ecdat sevgimi ölçmeye senin çapın yetmez. — Halil KONAKCI (@halil_konakci) August 10, 2023

وتضامن رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الداعية عبر وسم “خليل كوناكجي لست وحدك”، مستنكرين الهجوم المستمر على رموز الإسلام في تركيا.

وغرد الداعية الديني حافظ بن علي مرتضى أوغلو “أولئك الذين ما زالوا لا يفهمون لماذا تمت مهاجمة أستاذي الغالي خليل كوناكجي يجب أن ينظروا إلى هؤلاء الآلاف من الشباب الذين تمتلئ قلوبهم بالإيمان والحب للوطن، ويعمرون المساجد والقاعات في كل محادثة وخطبة”.

وأرفق مرتضى أوغلو عددا من الصور لآلاف الشباب المتجمعين حول الإمام أثناء إلقائه خطبا دينية في مناسبات مختلفة.

Kıymetli @halil_konakci hocama neden saldırdıklarını hala anlamayanlar her sohbet ve vaazında camii ve salonları tıklım tıklım dolduran kalbi ve gönlü iman ve vatan aşkı ile dolu şu binlerce gence baksın.#halilkonakcıyalnızdeğildir pic.twitter.com/6IjQqR2k7a — Hafız Binali Murtazaoğlu 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 (@binalimurtaza) August 10, 2023

وقال الصحفي سليمان ياسين “أولئك الذين يهاجمون معلمنا خليل، الذي يقول الحقيقة فقط في سبيل الله دون تردد من أي شخص، ليسوا سوى أعداء للإسلام”.

#HalilKonakçıYalnızDeğildir Hak ve Hakikatı kimseden çekinmeden sadece Allah rızası için söyleyen Halil Hocamıza saldıranlar ancak İslam düşmanlarıdır. — Süleyman Yasin Akdeniz🇹🇷 (@syasinakdeniz) August 11, 2023

وغرد الكاتب سيرفت بيكي قائلا “لماذا يُحاكم خليل كوناكجي؟ هل أذل أخاه المسلم الذي ليس من عِرقه؟ وهل أظهر اللاجئون الذين سقطوا وخسروا في الحرب على أنهم قتلة ومنحرفون وسببوا الاضطرابات؟ وهل هو المحرض على حدث جديد يخرج كل يوم لجر تركيا الى الفوضى والحرب الأهلية بتعليمات تلقاها من الغرب؟”.

"İmam Halil Konakçı, İstiklal Mahkemeleri'nde yargılanmalı." Peki niye yargılanmalı Halil Konakçı Hoca? 📌Irkçılık yaparak kendi ırkından olmayan Müslüman kardeşini mi aşağılamış?

📌Düşmüş, ezilmiş, savaşta kaybetmiş sığınmacıları katil, mütecaviz sapık olarak gösterip kargaşa… — Servet BEKİ (@bekiservet) August 10, 2023

وتابع الكاتب التركي حديثه قائلا “ماذا قال خليل؟ قال انشروا سلام الله ودعا إلى ترك العمل يوم الجمعة والذهاب إلى صلاة الجمعة واعتبر سبّ الله والرسول الحبيب ﷺ والصحابة جريمة”.

ورفضا لسياسات الحزب المعادية للإسلام، أعلن رئيس مقاطعة عمرانية في الحزب عمر سليم أكدمان استقالته مع الأعضاء المرافقين له وانضمامهم إلى حزب العدالة والتنمية، معللين ذلك بانزعاجهم من تعامل الحزب مع القضايا الإسلامية والنهج الذي يمضي نحو تدعيم كراهية الإسلام.