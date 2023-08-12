مصرع 6 جراء غرق قارب مهاجرين في بحر المانش بين فرنسا وبريطانيا (فيديو)

قضى 6 مهاجرين أفغان السبت إثر غرق زورق يقلّ نحو 60 مهاجراً في محاولة للوصول إلى بريطانيا، في حين يستمر البحث عن “خمسة إلى عشرة” مفقودين، وذلك بعد أقل من عامين على واقعة غرق قارب كانت الأكثر حصداً للأرواح في المنطقة.

وقال فيليب ساباتييه نائب المدعي العام في بولون سور مير لوكالة فرانس برس إن القتلى رجال أفغان يبلغون نحو ثلاثين عاماً. وأضاف أن الركاب كانوا “جميعهم تقريباً من الأفغان مع بعض السودانيين ومعظمهم من البالغين بالإضافة إلى بعض القصّر”.

وأكد إنقاذ 49 شخصا في المجموع، 36 منهم في الجانب الفرنسي و13 على يد جهاز خفر السواحل البريطاني.

ونُقل سبعة مصابين بجروح طفيفة من بين الذين أنزلوا في كاليه إلى المستشفى، وأجرت الشرطة تحقيقات مع الآخرين.

وأعلن عن وفاة أول شخص صباحاً بعد إجلائه بمروحية إلى مستشفى كاليه، بحسب مركز الشرطة البحرية في المانش وبحر الشمال.

واهتم زورق نوتردام دو ريسبان التابع للجمعية الوطنية للإنقاذ البحري (SNSM) بالخمسة الآخرين.

واستمر البحث ظهر اليوم عن “خمسة إلى عشرة” ركاب مفقودين، بحسب ما أفادت النيابة.

زيارة وزير

وأعربت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن على موقع “إكس” عن تضامنها مع الضحايا، وأشادت “بالتزام فرق الإنقاذ التي تحركت لمساندة البحرية الوطنية”.

ووصل وزير الدولة الفرنسي لشؤون البحار إيرفيه بيرفيل إلى المكان مساء.

وأعربت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان عن تضامنها مع “المتضررين من هذه الخسارة المأساوية”.

في الجانب الفرنسي، يتواصل البحث بواسطة ثلاث سفن ومروحية وطائرة، كما تشارك سفينتان بريطانيتان في عملية الإنقاذ.

وأبلغت سفينة تجارية عن توقف القارب “قبل بزوغ الفجر” وعثرت عليه “في الصباح الباكر” سفينة “كورموران” التي تجري دوريات للخدمة العامة.

وأوضحت أن البحر كان هادئا أثناء الليل ما أتاح مواصلة عمليات البحث، إلا أنّ الأحوال الجوية تدهورت لاحقا، وأصبح البحر هائجاً.

ووصلت شاحنات الجثث إلى ميناء كاليه، حيث رست سفينة كورموران وزورق الجمعية الوطنية للإنقاذ البحري في الصباح، بحسب مراسل وكالة فرانس برس. وغادرت حافلة تقل ناجين إلى غرفة استقبال للطوارئ في المحافظة.