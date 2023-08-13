الإمارات: لم نزود الأطراف المتحاربة في السودان بالسلاح ولسنا منحازين لأي طرف

نفت دولة الإمارات تزويد أيًا من الأطراف المتحاربة في السودان بالسلاح والذخيرة منذ اندلاع الاقتتال بين قوات الجيش والدعم السريع في أبريل/نيسان الماضي.

وأكدت عفراء الهاملي مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية الإماراتية في بيان للوزارة، اليوم الأحد، أن بلادها “لم تقم بتزويد أي من الأطراف المتحاربة في السودان بالأسلحة والذخيرة منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023”.

وشددت على “عدم انحياز دولة الإمارات إلى أي طرف في النزاع الحالي في السودان، وأن الدولة تسعى إلى إنهاء الصراع، وتدعو إلى احترام سيادة السودان الشقيق”.

وأشارت المسؤولة الإماراتية إلى أنه “منذ بداية الصراع دعت دولة الإمارات من خلال اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف بالتعاون مع شركائها من المجتمع الدولي إلى وقف التصعيد وإطلاق النار، وبدء الحوار الدبلوماسي”.

وأضافت أن الإمارات دعمت “مسار العملية السياسية في السودان والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة، كما ستواصل دعم جميع الجهود الهادفة إلى إرساء الأمن في السودان الشقيق وتعزيز استقراره وازدهاره، إلى أن يتم تحقيق وقف إطلاق النار”.

#الإمارات تنفي مزاعم توريد للأسلحة والذخائر لأطراف الصراع في #السودانhttps://t.co/Z3pdqfmVUX — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) August 13, 2023

وأعاد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، نشر البيان عبر منصة “اكس”، معلقًا: “اسمع من الإمارات ولا تسمع ما يريد البعض قوله عنها، تصريح الدولة واضح، لسنا طرفًا في تسليح أي طرف في السودان”.

وأضاف: “أولوياتنا سياسية وإنسانية منصبة على وقف فوري لإطلاق النار، والتهيئة لحل سياسي يؤدي إلى حكومة انتقالية وانتخابات عامة”.

اسمع من الإمارات ولا تسمع ما يريد البعض قوله عنها، تصريح الدولة واضح، لسنا طرفاً في تسليح أي طرف في السودان، وأولوياتنا سياسية وانسانية منصبة على وقف فوري لإطلاق النار والتهيئة لحل سياسي يؤدي إلى حكومة انتقالية وانتخابات عامة.

https://t.co/BtAyBzr1JW — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 13, 2023

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف إبريل/نيسان الماضي، مما خلّف آلاف القتلى، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.