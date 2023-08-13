بريطانيون يحتجون على موقع بارجة “بيبي ستوكهولم” المخصصة لاحتجاز اللاجئين (فيديو)

نقلت “كاميرا” الجزيرة مباشر احتجاج عدد من سكان بورتلاند، يطالبون الحكومة البريطانية بعدم وضع طالبي اللجوء في سفن بميناء المدينة، خاصة بعد ظهور بكتيريا في مياه الشرب داخل البارجة.

وظهر عدد من المحتجين رافعين لافتات تحمل شعارات رافضة لنقل المهاجرين وطالبي اللجوء على متن بارجة (بيبي ستوكهولم) الراسية في ميناء بورتلاند، وتفاعل معهم المارة وأعربوا عن تضامنهم.

وقالت سيدة بريطانية لمراسل الجزيرة مباشر “نتظاهر لنُعلم الجميع أننا لسنا مسرورين بوصول هذه السفينة إلى بورتلاند، ونشعر أنه تم التخلي عنا من مجلس المدينة”.

وأضافت أن سكان المدينة لا يتلقون الخدمات ولا يوجد مراكز قريبة لمكافحة الحرائق، أو جهات مختصة تستجيب بسرعة لحوادث الطرق، مشيرة إلى أن عدد السكان في المنطقة سيرتفع بنسبة 4%، معتبرة أن المدينة لا تحتمل هذه الزيادة.

بكتيريا خطيرة تجبر السلطات البريطانية على إخلاء سفينة مخصصة لإيواء المهاجرين (فيديو)https://t.co/AnnskRjSuF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 12, 2023

وقال آخر إنه قلق من وصول 500 شخص للعيش على هذه السفينة “لقد انتقلت إلى هذه المدينة من لندن، لأعيش حياة هادئة ولديّ أحفاد يعيشون هنا، وأنا قلق على سلامتهم، المجتمع بأسره ليس مسرورًا بهذا الوضع”.

فيما رأت متظاهرة أن غرف السفينة الصغيرة جدًا بالإضافة لتكدس المهاجرين فيها ستتسبب بمشكلة، وقالت “إذا كان هنالك أي حدث طارئ سوف يكون هناك حالة من الهلع”.

ونقلت الحكومة البريطانية، أول أمس الجمعة، مهاجرين من بارجة (بيبي ستوكهولم) بعد أقل من أسبوع من تسكينهم فيها عقب العثور على البكتيريا الفيلقية في إمدادات المياه على متن البارجة.

وكانت بريطانيا بدأت بنقل مهاجرين إلى البارجة (بيبي ستوكهولم) الضخمة على ساحلها الجنوبي في بداية الأسبوع، في إطار استراتيجيتها لمنع طالبي اللجوء من الوصول إلى البلاد.

وانقسمت الآراء حول هذه السياسة، فيقول وزراء إنهم يريدون توفير إقامة أساسية، لا إقامة فاخرة، للمساعدة في تقليل النفقات، بينما قال مدافعون عن حقوق الإنسان إنها سياسة غير إنسانية.