رددوا هتافات معادية للإسلام.. مجموعة دنماركية متطرفة تحرق المصحف الشريف مجددا

تواصل مجموعة عنصرية مناهضة للإسلام في الدنمارك، مسلسل اعتداءاتها على المصحف الشريف بالعاصمة كوبنهاغن.

واليوم السبت، قام أعضاء مجموعة تدعى “الوطنيون الدنماركيون” (Danske Patrioter) بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارتي تركيا والعراق لدى كوبنهاغن.

ورفع المشاركون في الاعتداء لافتات ورددوا هتافات معادية للإسلام ونشروا هذه الأحداث عبر بث مباشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرت الأعمال الاستفزازية تحت حراسة من الشرطة الدنماركية.

وكان موقع فيسبوك قد فرض قيودًا على بعض الفيديوهات التابعة للمجموعة.

Attacks on Muslim holy book the Quran continued by Danish anti-Islamic, ultranationalist group "Danske Patrioter" despite widespread condemnation https://t.co/lgJKUoGxTK pic.twitter.com/Qm2ZxaJuyf

— Anadolu English (@anadoluagency) August 11, 2023