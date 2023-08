سفينة تنقذ 623 شخصا في البحر المتوسط خلال 48 ساعة (صور)

قامت سفينة الإنقاذ “أوشن فايكينغ” التي تستأجرها منظمة “إس أو إس ميديتيرانيه” غير الحكومية، بإنقاذ 623 شخصا في 15 عملية خلال 48 ساعة في جنوب غرب جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

من بين هؤلاء المهاجرين، حددت المنظمة غير حكومية ومقرها مرسيليا (جنوب) 146 قاصرا غير مصحوبين بذويهم و15 قاصرا مصحوبا بالإضافة إلى امرأتين حاملين.

1/3 + grande opération de sauvetage jamais réalisée par l' #OceanViking , après 48h d'opérations 15 sauvetages. 14 d’entre eux furent sur la route entre Sfax et Lampedusa (région de recherche et de sauvetage maltaise) coordonnées par les autorités italiennes. pic.twitter.com/fSjcmydW4R

ونظرًا لعدم قدرتها على نقل جميع الناجين لمسافات طويلة، سيتم إنزال جزء منهم مساء في لامبيدوسا والجزء المتبقي في ميناء تشيفيتافيكيا شمال غرب روما والذي ينبغي أن تصل إليه السفينة بحلول 14 أو 15 أغسطس/آب الجاري، وفق ما أفادت نائبة مدير العمليات كارلا ملكي.

2/3 623 prsnes sauvées de canots impropres à la navigation. Il y a 15 enfants, 146 mineurs non accompagné.e.s, 462 adultes, en sécurité et pris en charge à bord de l' #OceanViking . Principaux pays d’origine : Soudan, Guinée Conakry, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Bénin, Bangladesh pic.twitter.com/6vOcEbOqhr

العديد من الناجين قدموا من السودان الذي يشهد حربا منذ نحو 4 أشهر، إضافة إلى مهاجرين من غينيا وساحل العاج وبوركينا فاسو وبنين وبنغلاديش.

وأوضحت المنظمة في بيان أن السفينة أوشن فايكينغ تلقت الخميس “تعليمات من مركز تنسيق في الإغاثة الإيطالية للمساعدة في حالات طوارئ جنوب غرب لامبيدوسا”.

يعتبر وسط البحر المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة. وتقدر الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه منذ بداية عام 2023 فقد في هذه المنطقة 1848 مهاجرا مقارنة بـ1417 طوال عام 2022.

Témoins hier de l’interception par les garde-côtes libyens d’1 embarcation avec une 20aine de personnes, nous venons de secourir 55 personnes dont 5 femmes et 12 mineurs non accompagnés, d’1 barque en fibre de verre surchargée et impropre à la navigation, repérée à la jumelle. pic.twitter.com/Qh6nx0FHJ7

— SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) August 10, 2023