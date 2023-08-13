شاهد: نشر مضادات جوية فوق أسطح بنايات حكومية في العراق.. والجيش يوضح

تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي في العراق، مشاهد مصورة، تُظهر نشر الجيش لمضادات جوية فوق أسطح بنايات حكومية في بغداد، ما أثار جدلًا بشأن الدوافع، وطرح تساؤلات عن وجود تهديد أمني.

والجمعة الماضي، نشرت وسائل إعلام محلية مشاهد توثق نشر مضادات جوية للطائرات فوق سطح دائرة الصرف الصحي في منطقة الغزالية شمال غرب بغداد.

وقال اللواء يحيى الرسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة إن نشر المضادات الجوية جاء بعد الحصول على موافقة قيادة العمليات المشتركة، لتأمين الأهداف الحيوية في بغداد ومحافظات العراق كافة.

وأضاف في تصريحات لوكالة “شفق نيوز” الإخبارية: “نشر الأسلحة تم وفق خطة معتمدة وهو إجراء طبيعي لا يستدعي الخوف”.

وتعد هذه المشاهد غريبة على الشارع العراقي، بسبب اختفاء مظاهر نشر مضادات الطائرات على أسطح المباني الحكومية، منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

نظام مقاومة طائرات من فترة السبعينات ، كان لها دور كبير في حرب 8 سنوات وحرب 1991 #العراق ينشرها رغم انها قديمة جدا منظومة سوفيتية لم تعد تستعملها حتى روسيا .

بس باقي يشغلون اغنية يا گاع اترابج كفور وتصير برنامج صور من المعركة pic.twitter.com/aJowBzTcp1 — القيصر الكتلوني (@alkesarmessi) August 11, 2023

وقال أحد المدونين مستهجنًا: “نظام مقاومة طائرات من فترة السبعينات وكان لها دور كبير في حرب الـ8 سنوات وحرب 1991، العراق ينشرها اليوم رغم أنها قديمة جدًا، منظومة سوفيتية لم تعد تستعملها حتى روسيا”.

وتساءلت المدونة، رشا الجنابي “لأول مرة بعد 20 عامًا نشر مقاومة طائرات فوق مباني حكومية بالمنصور وأحياء سكنية مثل الغزالية وحي العامل، هذا السلاح أصبح منقرض وموجود فقط في المتاحف العسكرية والعالم لديه منظومات دفاع جوية لحماية مجاله الجوي”.

⭕️ بغداد … لأول مرة بعد عشرين عاماً..

مقاومة طائرات فوق مباني حكومية في المنصور وفي أحياء سكنيه مثل الغزاليه وحي العامل وغيرها في العاصمة بغداد !!! انتو تضحكون على نفسكم ..هذا السلاح أصبح منقرض ، موجود فقط في المتاحف العسكرية لدول العالم 😏 دول العالم لديها منظومات دفاع جوي pic.twitter.com/UmMEdCqjzN — 🇮🇶Rasha Al Janabi (@JanabiRasha) August 11, 2023

وكتبت المدونة لينا الأصيل “نصب مقاومة طائرات في مناطق سكنية تحديدًا وتهديد سلامة المواطنين في حال كان يوجد أي خطر استوجب تحرك عسكري من هذا النوع”.

نصب مقاومة طائرات تابعة لقوات الدفاع الجوي العراقية فوق دائرة مجاري الغزالية الكائنة مقابل دائرة مرور الغزالية في بغداد

ماذا يجري في الغزالية ؟ولماذا تم نصب المدفع في حي الغزاليه السكني وفوق بناية حكومية؟؟ ماكو غير مكان إلا فوق دائرة المجاري؟؟

لو قصدكم حتى تنضرب الدائرة؟ pic.twitter.com/ZZjnNHkRAK — Lina Alassil2 (@linaassil_assil) August 11, 2023

شنهي راح نحارب @mohamedshia

يوم أمس

مدافع 23 مم تابعة لقوات الدفاع الجوي العراقية توضع فوق دائرة مجاري الغزالية الكائنة مقابل دائرة مرور الغزالية pic.twitter.com/qVLt8g0Fza — walaahameed1971 (@walaahameed1971) August 11, 2023