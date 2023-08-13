سياسة|العراق

شاهد: نشر مضادات جوية فوق أسطح بنايات حكومية في العراق.. والجيش يوضح

الجيش العراقي نشر مضادات جوية على أسطح البنايات الحكومية بمناطق في العاصمة بغداد
13/8/2023-|آخر تحديث: 13/8/202311:36 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي في العراق، مشاهد مصورة، تُظهر نشر الجيش لمضادات جوية فوق أسطح بنايات حكومية في بغداد، ما أثار جدلًا بشأن الدوافع، وطرح تساؤلات عن وجود تهديد أمني.

والجمعة الماضي، نشرت وسائل إعلام محلية مشاهد توثق نشر مضادات جوية للطائرات فوق سطح دائرة الصرف الصحي في منطقة الغزالية شمال غرب بغداد.

وقال اللواء يحيى الرسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة إن نشر المضادات الجوية جاء بعد الحصول على موافقة قيادة العمليات المشتركة، لتأمين الأهداف الحيوية في بغداد ومحافظات العراق كافة.

وأضاف في تصريحات لوكالة “شفق نيوز” الإخبارية: “نشر الأسلحة تم وفق خطة معتمدة وهو إجراء طبيعي لا يستدعي الخوف”.

وتعد هذه المشاهد غريبة على الشارع العراقي، بسبب اختفاء مظاهر نشر مضادات الطائرات على أسطح المباني الحكومية، منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

وقال أحد المدونين مستهجنًا: “نظام مقاومة طائرات من فترة السبعينات وكان لها دور كبير في حرب الـ8 سنوات وحرب 1991، العراق ينشرها اليوم رغم أنها قديمة جدًا، منظومة سوفيتية لم تعد تستعملها حتى روسيا”.

وتساءلت المدونة، رشا الجنابي “لأول مرة بعد 20 عامًا نشر مقاومة طائرات فوق مباني حكومية بالمنصور وأحياء سكنية مثل الغزالية وحي العامل، هذا السلاح أصبح منقرض وموجود فقط في المتاحف العسكرية والعالم لديه منظومات دفاع جوية لحماية مجاله الجوي”.

وكتبت المدونة لينا الأصيل “نصب مقاومة طائرات في مناطق سكنية تحديدًا وتهديد سلامة المواطنين في حال كان يوجد أي خطر استوجب تحرك عسكري من هذا النوع”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي