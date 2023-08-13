عائلة رئيس النيجر المحتجز للجزيرة مباشر: بازوم لم يتفاوض مع قادة الانقلاب ولم يوقع على استقالته (فيديو)

قال أبو سعد علي عمر، ابن عم رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم، إن الأخير تلقى في مقر إقامته الرسمي “زيارة من طبيبه الخاص” بعد موافقة قادة الانقلاب.

وأضاف خلال مشاركته، السبت، في برنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر أن الرئيس بازوم وزوجته وابنه بصحة جيدة، كاشفا أن “معنوياته مرتفعة للغاية”، وفق وصفه.

ومنذ 26 يوليو/تموز الماضي، تعتقل عناصر من فوج الحرس الرئاسي بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني، الرئيس بازوم. ومساء اليوم نفسه أعلن الجيش استيلاءه على السلطة، ما قوبل باستنكار دولي ودعوات لإعادة أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد إلى منصبه.

ويُحتجز بازوم (63 عاما) مع عائلته منذ الانقلاب في الإقامة الرئاسية بالعاصمة.

وأكد أبو سعد أن الرئيس بازوم لم يوقع على استقالته وأنه لا مفاوضات بينه وبين المجموعة الانقلابية.

عائلة رئيس #النيجر المحتجز #محمد_بازوم للجزيرة مباشر: الرئيس بازوم لم يوقع على استقالته من منصبه #المسائية pic.twitter.com/eBUMsgk2kn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 12, 2023

وقلل أبو سعد من المظاهرات التي تخرج في العاصمة “نيامي” رافضة لعودة الرئيس المنتخب، مؤكدا أنها مدعومة ماليا من قادة الانقلاب.

وشدد أبو سعد على الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس بازوم في النيجر، لافتا إلى أهمية الخروج من هذا المأزق لتجنيب البلاد التبعات السلبية للانقلاب.

عائلة رئيس #النيجر المحتجز #محمد_بازوم للجزيرة مباشر: مظاهرات الدعم التي تخرج في النيجر مدعومة من جانب الانقلابيين#المسائية pic.twitter.com/r9FHuh5dex — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 12, 2023

وقبل زيارة الطبيب للقصر الرئاسي، كان هناك قلق كبير بشأن حالة الرئيس وأسرته.

وانتقدت الأمم المتحدة والحكومات ومنظمات حقوق الإنسان ظروف احتجاز رئيس الدولة. وكان بازوم قال لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” إنه أجبر على تناول طعام جاف. كما كشف عن أن ابنه حُرم من العلاج على الرغم من إصابته بمرض في القلب.

وأضاف بازوم “لم أحصل على كهرباء منذ 2 أغسطس/آب الجاري، ولم يسمح لي باستقبال أفراد عائلتي أو أصدقائي الذين جلبوا لنا الطعام والسلع الأخرى”.

في السياق، تضاربت أنباء بشأن موعد انعقاد اجتماع مهم لقادة جيوش “إكواس” في غانا، بين أمس السبت، أو يوم آخر رجّح أن يكون السبت المقبل، إلا أنه أعلن عن إرجائه دون تحديد موعد.

وأمس الجمعة، أعلن رئيس كوت ديفوار الحسن وتارا، أن مجموعة “إكواس” أعطت الضوء الأخضر للتدخل عسكريا في النيجر “في أقرب وقت”.

والخميس، خلصت قمة لقادة “إكواس” في أبوجا في بيانها الختامي، إلى “عدم استبعاد أي خيار لحل أزمة النيجر بما في ذلك استخدام القوة باعتباره ملاذا أخيرًا”.

وكانت “إكواس” منحت في 30 يوليو الماضي، المجلس العسكري بالنيجر مهلة انتهت الأحد الماضي، للإفراج عن الرئيس بازوم وإعادته للحكم.