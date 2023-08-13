إيران.. قتلى وجرحى في هجوم على مرقد شيعي واعتقال أحد المنفّذين (فيديو)

قتل 4 أشخاص على الأقل، اليوم الأحد، في هجوم مسلّح استهدف مرقدًا شيعيًا في مدينة شيراز جنوبي إيران، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وقالت وكالة “إرنا” إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم “إرهابي” شنّه رجلان مسلّحان على مرقد “شاه شيراغ” في مدينة شيراز.

وذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء أن ما لا يقل عن 7 أشخاص أصيبوا وأغلقت المتاجر في المنطقة، كما أكدت أن أحد المهاجمين تم اعتقاله في حين لاذ الآخر بالفرار.

وقال التلفزيون الرسمي إن قوات الأمن طوقت منطقة الضريح.





وهذا ثاني هجوم يستهدف ضريح أحمد بن موسى الكاظم، في أقل من عام.





وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022 قُتل 13 شخصًا، وأصيب 30 آخرون بجروح في هجوم مسلّح استهدف المزار نفسه، ويومها أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم.

وفي يوليو/تموز الماضي، قال موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطات القضائية الإيرانية إنّ رجلين أُعدما علنًا لضلوعهما في الهجوم على الضريح في شيراز.

وأوضح الموقع أنّ محمد رامز رشيدي ونعيم هاشم قتالي أعدما بعد أن أدينا بتهم “الإفساد في الأرض، والتمرّد المسلّح، والعمل ضد الأمن القومي”، بالإضافة إلى “التآمر على أمن البلاد”.

ولم يحدّد الموقع جنسية هذين الرجلين، علمًا بأنّ السلطات أعلنت في أعقاب الهجوم أنّ أجانب من جنسيات عدّة، بينهم أفغان، متورّطون في الهجوم.

والشهر الماضي ذكرت “إرنا” أنّ المدانَين شنقا فجر الثامن من يوليو في شارع قريب من الضريح الواقع في شيراز، عاصمة محافظة فارس.