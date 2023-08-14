رئيس مجلس السيادة السوداني: سنحتفل قريبا بالنصر على هذا التمرد وسنعيد تأهيل ما دمرته الحرب

رئيس مجلس السيادة في السودان: نخوض هذه الحرب مضطرين دفاعا عن أمن وكرامة الأمة السودانية

رئيس مجلس السيادة السوداني: سحتفل قريبا بالنصر على هذا التمرد وسنعيد تأهيل ما دمرته الحرب

رئيس مجلس السيادة السوداني: القوات المسلحة ستمضي بعد الانتخابات لأداء واجبها الوطني بحماية الأرض بجيش موحد خالي من أي تشوهات

رئيس مجلس السيادة السوداني: نؤكد وقوفنا إلى جانب خيارات الشعب للوصول إلى صيغة سياسية عادلة ومقبولة تصل بالبلاد إلى الانتخابات

رئيس مجلس السيادة السوداني: نريد جيشا واحدا وسنحتفل قريبا جدا بإنهاء هذا التمرد الغاشم

رئيس مجلس السيادة السوداني: حميدتي يزيف الحقائق ويريد إقامة دولته الخاصة على أنقاض بلادنا

رئيس مجلس السيادة في السودان: نخوض هذه الحرب مضطرين دفاعا عن أمن وكرامة الأمة السودانية

رئيس مجلس السيادة السوداني: بلادنا تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها