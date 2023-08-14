سفير أبو ظبي لدى الدوحة يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس الإمارات

قالت وكالة أنباء الإمارات “وام” إن الشيخ زايد بن خليفة سفير الإمارات المعين لدى دولة قطر أدى اليمين القانونية أمام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الاثنين.

وذكرت الوكالة أن رئيس الإمارات حث سفيري بلاده لدى قطر وكينيا، الذي أدى اليمين أيضا خلال المراسم، “على بذل جهودهما الدؤوبة لتعزيز علاقات دولة الإمارات مع دولتي قطر الشقيقة وكينيا الصديقة على مختلف المستويات”.

وأعلن الديوان الأميري القطري في يوليو/تموز الماضي أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر قرارا بتعيين “الدكتور سلطان سالمين سعيد المنصوري، سفيراً فوق العادة مفوضا لدى دولة الإمارات”.

وفي 19 يونيو/حزيران الماضي أعلنت وزارتا الخارجية القطرية والإماراتية أن البلدين اتفقا على إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارتي البلدين العمل بدءًا من ذلك اليوم.