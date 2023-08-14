غزة.. حفل لتكريم المتفوقين من أبناء الشهداء في الثانوية العامة (فيديو)

نظّم تجمع عائلات الشهداء في قطاع غزة، اليوم الاثنين، حفلا لتكريم المتفوقين من أبناء الشهداء في الثانوية العامة.

وهذا هو العام الرابع على التوالي الذي يقام فيه حفل لتكريم المتفوقين من أبناء الشهداء ممن حصلوا على نسبة 85% فما فوق.

وقال حمزة أبو شنب، المشارك في تأسيس التجمع وابن الشهيد إسماعيل أبو شنب، إن التجمع لا يفرق بين أي من شهداء فلسطين.

وأعلنت نتائج الثانوية العامة في قطاع غزة قبل ثلاثة أسابيع تقريبا.

وذكرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن الاحتلال حرم 6 شهداء من فرحتهم بامتحان الثانوية العامة هذا العام، إضافة إلى 17 طالبًا أسيرًا.