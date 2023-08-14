وصلت لـ2000 دولار شهريا.. سودانيون يشتكون ارتفاع إيجار العقارات في “ود مدني” (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آراء عدد من السودانيين بشأن ارتفاع إيجار العقارات في “ود مدني” بولاية الجزيرة وسط السودان التي وصل بعضها إلى 2000 دولار.

وتعيش مئات الأسر أوضاعا مأساوية بسبب الزيادة الكبيرة في قيمة إيجارات الشقق السكنية والمنازل الشعبية في مناطق عدة بالسودان.

وأكد العديد منهم أمام كاميرا “الجزيرة مباشر” أن أسعار الإيجارات مرتفعة للغاية في إشارة إلى أن هذه الزيادة “غير المعقولة” تسببت في مضاعفة معاناتهم.

وقال أحد المشاركين إن الأسعار قفزت قفزة هائلة وقد تضاعفت 4 مرات منذ بداية الحرب بعدما فر آلاف الأشخاص إلى مدينة “ود مدني”.

وقال آخر إن أسعار الإيجارات تضاعفت 10 مرات ولم يعد بمقدورهم السداد مشيرا إلى أنه نزح من الخرطوم منذ 3 أشهر.

ولفت مراسل الجزيرة مباشر إلى أن بعض الأهالي فتحوا بيوتهم مجانا للنازحين من مناطق الحرب في العاصمة الخرطوم.

جدير بالذكر أن مدينة “ود مدني” شهدت نقصا غير مسبوق في عدد المساكن بعدما فرّ إليها آلاف الأشخاص جراء الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما دفع أصحاب الشقق والمنازل إلى رفع الإيجارات.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش السوداني و”الدعم السريع” اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ، بحسب الأمم المتحدة.