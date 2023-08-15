إيران.. كاميرا مراقبة ترصد اللحظات الأولى للهجوم على مرقد شيعي بشيراز (فيديو)

أظهر فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى للهجوم المسلح على مرقد شيعي بمدينة شيراز الإيرانية، جنوبي البلاد.

وأظهر الفيديو أحد المسلحين وهو يحمل بندقية مطلقا النار على من كانوا في صحن المرقد. واخترق الرصاص نوافذ المرقد وانتشرت بقع الدم على الأرض.

واعتقلت السلطات الإيرانية 8 مشتبه بهم أجانب بعد اعتقال مسلح غداة الهجوم على المرقد الذي أودى بحياة بشخصين على الأقل، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية الاثنين.

ونقل موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية عن رئيس السلطة القضائية في المحافظة كاظم موسوي قوله إن “8 أشخاص يشتبه بتورطهم في الهجوم الإرهابي اعتقلوا”، وأضاف “جميع المعتقلين أجانب”.





وكان المشتبه به الرئيسي قد تم اعتقاله، مساء الأحد، عقب الهجوم، ونقل “ميزان” أنه يدعى رحمة الله نوروزوف من طاجيكستان.

وفي وقت سابق الاثنين، نقلت وكالة “إرنا” عن موسوي قوله إن “أحد الجرحى توفي متأثرا بجروحه”. والأحد، أفاد الاعلام الرسمي أن الهجوم أدى إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة 8 بجروح.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن محافظ فارس محمد هادي إيمانية وجّه أصابع الاتهام لـ”تنظيم الدولة”.

وقال التلفزيون الرسمي أن المهاجم أراد “الثأر لإعدام إرهابيَين” أدينا بتنفيذ الهجوم على المرقد العام الماضي.





والهجوم هو الثاني في أقل من عام، يطال المرقد الذي يعدّ أبرز المزارات الشيعية في إيران.

اخترق الرصاص نوافذ المرقد وانتشرت بقع الدم على الأرض

ففي 26 أكتوبر/تشرين أول 2022 قُتل 13 شخصاً وأصيب 30 آخرون بجروح في هجوم مسلّح استهدف المرقد. ويومها، أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الحادث.

وأعدمت إيران شنقا بساحة عامة في 8 يوليو/تموز الماضي، رجلين على خلفية الهجوم، كما حُكم على 3 متهمين آخرين في القضية بالسجن 5 و15و25 سنة بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة، وفق موسوي.

والمرقد هو ضريح أحمد بن موسى الكاظم، شقيق ثامن الأئمة المعصومين لدى الشيعة الاثني عشرية الإمام الرضا، ويعد من أهمّ المزارات الشيعية في الجمهورية الإسلامية.