استشهد فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامه مخيم عقْبة جبر للاجئين بمدينة أريحا شرقي الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بـاستشهاد المراهق قصي عمر سليمان الولجي (16 عاما) والشاب محمد ربحي نجوم (25 عاما)، بعد إصابتهما برصاص في الصدر أطلقه عليهما جنود الاحتلال خلال العدوان على أريحا فجر اليوم.

وقال شاهد عيان لوكالة الأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت المخيم فجرا، واستخدمت الرصاص الحي والمطاطي لتفريق فلسطينيين خلال مواجهات داخل المخيم.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) فقد ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في المخيم منذ مطلع العام إلى 11.

وشيّع أبناء محافظة أريحا والأغوار جثمانَي الشهيدين، وانطلق موكب جنازة شهيدَي أريحا من مستشفى أريحا الحكومي، ثم توجه مشيعو الشهيد محمد ربحي النجوم إلى منزل عائلته في عقبة جبر، ثم إلى مقبرة الشهداء في المخيم.

وشُيّع جثمان الشهيد قصي عمر الولجي إلى منزل عائلته في حي كتف الواد وسط أريحا، ثم انطلق موكب التشييع إلى مسجد أريحا القديم.

وندد المشاركون في تشييع جثماني الشهيدين، بجرائم الاحتلال في حق الشعب، داعين إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتصدي للاحتلال.

وأعلنت حركة “فتح” في مخيم عقبة جبر الإضراب الشامل اليوم الثلاثاء، حدادًا على أرواح الشهيدين اللذين ارتقيا على أرض المخيم.

"يا أم الشــ ــهيد نيالك.. يا ريت أمي بدالك".. من هتافات مشيعي قصى الولجي في مخيم عقبة جبر. pic.twitter.com/JndyEBkkzS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 15, 2023

جريمة حرب

من جانبها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاقتحامات “الوحشية الدموية” التي ترتكبها قوات الاحتلال في المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية.

واعتبرت الوزارة في بيان، أن هذه الجريمة “هي جريمة حرب ضد الإنسانية تضاف إلى جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والرد الإسرائيلي على جميع أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال، وانعكاس لفشل المجتمع الدولي في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.