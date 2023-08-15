قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إن الدوحة بذلت جهودا كبيرة، باعتبارها وسيطا دوليا موثوقا، لتحقيق التقارب بين الجانبين الأمريكي والإيراني فيما يتعلق بالمفاوضات التي أفضت لاتفاق تبادل السجناء.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية في المؤتمر الصحفي الدوري أن الدور الذي مارسته الدوحة في المفاوضات كان فعالا، مشيرا إلى أنه مستمر حتى الآن في مختلف الملفات.

وقال الأنصاري إن هذا الدور يأتي انطلاقا من “إيمان دولة قطر بضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية وهو ما يتوافق مع مبادئها الأساسية في سياستها الخارجية”.

وأضاف أن “المنطقة مثقلة بالأزمات، لذا كان من الطبيعي أن تنبري دولها وعلى رأسها قطر لحل هذه الأزمات وتهدئتها من أجل تجنيب المنطقة تبعات الصراعات”.

وأعرب المسؤول القطري عن أمل بلاده في أن يمهد هذا الاتفاق إلى “تفاهمات أكبر فيما يتعلق بالعودة إلى الاتفاق النووي الذي تؤكد دولة قطر أنه ضروري لأمن المنطقة بشكل عام”.

وأضاف أن “الدور الذي مارسته قطر كوسيط حيوي وحاسم حرصت من خلاله على وضع ضوابط واقعية مقبولة للطرفين لرد الأموال المجمدة”، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق سبقته زيارات مكثفة ومكوكية لمسؤولين قطريين إلى واشنطن وطهران، ولقاءات مباشرة وغير مباشرة للوصول إلى هذه النتيجة المبشرة.

وأعلنت الولايات المتحدة وإيران عن اتفاق، بوساطة دولة ثالثة، لتبادل السجناء بين البلدين ورفع الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وتحويلها إلى قطر.

وتطرق المتحدث باسم الخارجية القطري إلى ترحيب الدوحة بإعلان وزيرة الخارجية الأسترالية عزم حكومة بلادها استخدام مصطلح “الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، واعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية، حسب القانون الدولي.