أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، الاستيلاء على طائرة مسيّرة للاحتلال دخلت أجواء قطاع غزة أمس الاثنين.

وقالت الكتائب في بيان عبر موقعها الإلكتروني “بعون الله وتوفيقه تمكنت كتائب الشهيد عز الدين القسام يوم أمس الاثنين 27 محرم 1445هـ الموافق 14 /08/ 2023م من الاستيلاء على طائرة صهيونية مسيّرة من نوع “أوربيتر K1″ كانت في مهمة استطلاع معاد في أجواء شرق غزة”.

وعرضت الكتائب مشاهد للطائرة المسيّرة التي استولت عليها.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت كتائب القسام سيطرتها على طائرة مسيّرة للاحتلال وأنها حصلت منها على معلومات حساسة، ثم اعترفت تل أبيب بالحادثة.

وقالت كتائب القسام حينها في بيان، إن المسيّرة كانت في مهمة خاصة داخل قطاع غزة، وإن مهندسي الكتائب تمكنوا من التعامل معها واستخراج معلومات مهمة وحساسة تتعلق بقوات العدو، وفق البيان.