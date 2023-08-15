تونس.. عماد الطرابلسي صهر زين العابدين بن علي يضرب عن الطعام في السجن

قالت إذاعة محلية في تونس، اليوم الثلاثاء، إن عماد الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي، دخل في إضراب عن الطعام في السجن.

ونقلت إذاعة (موزاييك إف إم) الخاصة عن مصدر من عائلة الطرابلسي قوله إنه بدأ إضرابا عن الطعام في سجن المرناقية بالعاصمة، حيث يقضي عقوبات عدة بالسجن منذ سجنه أول مرة في 2011.

وبعد أشهر قليلة من سقوط حكم بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011 إثر ثورة شعبية، وجه القضاء التونسي عدة تهم للطرابلسي في قضايا نهب للمال العام واحتيال ومخدرات وشيكات من دون رصيد، وصدرت أحكام بالسجن ضده تفوق إجمالا 100 عام مع غرامات بمبالغ ضخمة.

ووفق إذاعة (موزاييك إف إم) يحتج عماد الطرابلسي ضد عدم تفعيل مطلبه من أجل الصلح الجزائي مع الدولة رغم تقدم محاميه بملف في ذلك.

وقال محاميه عصام السماعلي في وقت سابق إن الطرابلسي عرض 33 مليون دينار تونسي (حوالي 10.6 ملايين دولار أمريكي) من أجل الصلح الجزائي.

وفي مارس/آذار 2022، وضع الرئيس قيس سعيّد مرسوما ينظم إجراءات الصلح الجزائي مع ملاحقين في جرائم مالية واقتصادية بحق الدولة يقضي بدفع تعويضات مالية واستثمارها في مشاريع للتنمية بالمناطق الأكثر فقرا في البلاد.

يذكر أنه تم توقيف عماد الطرابلسي وهو ابن أخ زوجة الرئيس الراحل بن علي، ليلى الطرابلسي، مع باقي أفراد أسرته في قاعدة العوينة العسكرية قرب العاصمة إبان سقوط النظام، وكان بن علي وزوجته قد غادرا آنذاك إلى السعودية.

وتوفي أخوان لليلى الطرابلسي بينما كانا يخضعان لعقوبة بالسجن، وهما منصف الطرابلسي الذي توفي في 2013 وكان يعاني من ورم في الدماغ، في حين توفي مراد الطرابلسي في 2020 بسبب ظروف صحية.

ولا يزال شقيقها بلحسن الطرابلسي، أكثر الأفراد المطلوبين للقضاء التونسي في قضايا فساد مالي، فارا خارج البلاد.