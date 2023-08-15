رصدت كاميرا الجزيرة مباشر احتفالات الأفغان وسط العاصمة الأفغانية كابل بمرور عامين على خروج القوات الأمريكية من البلاد.

وامتلأت شوارع العاصمة كابل بأنصار طالبان الذين تجمعوا بالمئات عند دوار مسعود قبالة المقر السابق للسفارة الأمريكية، وعبّر أحد المشاركين في الاحتفالات للجزيرة مباشر عن سعادته بخروج القوات الأمريكية من بلاده، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية تحسنت بشكل كبير منذ تولي الإمارة الإسلامية مقاليد الأمور، وفق قوله.

ومن المتوقع خروج مسيرات لطالبان طوال اليوم ونظمت وزارات عدة من بينها وزارة التعليم تجمعات للاحتفال، وشددت السلطات الإجراءات الأمنية في العاصمة، وكثف الجنود عمليات التفتيش.

وأحيت الحكومة الأفغانية المؤقتة بقيادة طالبان في أفغانستان، الثلاثاء، الذي أعلنته يوم عطلة، الذكرى الثانية لتوليها السلطة واستعادة البلاد “حريتها من المحتل”.

وفي 15 أغسطس/آب 2021، دخل مقاتلو طالبان العاصمة الأفغانية واقتحموا القصر الرئاسي بعد أكثر من عقدين، وذلك من دون أي مقاومة من جانب القوات الحكومية الأفغانية المدعومة دوليًا وفي ظل انسحاب فوضوي من قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأقامت سلطات طالبان فعاليات رسمية في أقاليم أفغانية عدة لإحياء الذكرى، وقالت الحكومة في بيان نُشر بلغات عدة إن “استعادة كابل أثبتت مرة أخرى أن لا أحد يستطيع السيطرة على الأمة الأفغانية الأبية وضمان بقائه في هذا البلد”، مؤكدة أنه “لن يُسمح لأي محتلّ بتهديد استقلال وحرية أفغانستان”.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان “في الذكرى الثانية لغزوة كابل، نود أن نهنئ شعب أفغانستان المجاهد ونطلب منه حمد الله تعالى على هذا النصر العظيم”.

وأضاف “الآن، بعد ضمان استتباب الأمن العام في البلاد، تدير قيادة واحدة أراضي البلاد بالكامل وهناك نظام إسلامي قائم وكل شيء يُفسَّر من منظور الشريعة”.