مستشار بازوم: الانقلاب فشل في السيطرة على البلاد ولا بديل عن التدخل العسكري (فيديو)

قال محمد سحنون المستشار الخاص لرئيس النيجر المحتجز محمد بازوم إن قرار المجلس العسكري بمحاكمة الأخير يعبر عن “عدم احترامهم” للشعب البلاد وللمجتمع الدولي.

وأضاف سحنون في لقاء مع “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، الاثنين، أن المجلس يحاول كسب المزيد من الوقت في ظل إصرار المجتمع الدولي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إكواس” على الاعتراف ببازوم كرئيس شرعي للبلاد.

وذكر أن الانقلابيين فشلوا في السيطرة على الأوضاع في البلاد، مضيفا أن الجماعات المسلحة شنت 6 هجمات منذ الانقلاب على بازوم، وهو عدد أكبر من عدد الهجمات التي نفذت خلال الفترة التي قضاها بازوم في منصبه كرئيس للبلاد.

وقال محمد سحنون إن المجلس العسكري أدرك صعوبة مهام حكم البلاد في ظل العقوبات التي فرضت من قبل المجتمع الدولي ومن قبل دول “إكواس” وإمكانية تدخل المجموعة عسكريا.

وأضاف أنه إذا لم يلتزم المجلس العسكري بعودة النظام الدستوري فلن يكون هناك بديل عن التدخل العسكري، رغم عدم رغبتهم في ذلك.

وذكر أنه من غير المعقول أن يتم تنظيم انتخابات كل فترة بما يتم إنفاقه ثم يأتي انقلاب عسكري ليطيح بالرئيس المنتخب.





وأعلن قادة الانقلاب العسكري في النيجر، مساء الأحد، اعتزامهم محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة “الخيانة العظمى” و”تقويض أمن” البلاد.