سياسة

3 إصابات في انفجار ضخم داخل مصنع للأسلحة والذخائر شمال تل أبيب (فيديو)

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15/8/2023-|آخر تحديث: 15/8/202309:13 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

التقطت كاميرا المراقبة في إحدى السيارات على الطريق السريع شمال تل أبيب، ضوء انفجار أنار سماء المدينة.

ويظهر في الفيديو ألسنة اللهب، فيما أكد شهود عيان لوسائل إعلام محلية سماع دوي انفجار كبير.

وقالت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية نقلا عن مصادر في الدفاع المدني إن الانفجار وقع داخل مصنع لتصنيع الأسلحة والذخائر في المنطقة الصناعية بمدينة رمات هشارون شمالي تل أبيب.

وأضافت أنه أُبلغ عن 3 إصابات، اثنتان منهما في حالة متوسطة، وواحدة خفيفة.

بدورها قالت أجهزة الأمن الإسرائيلية إنها أغلقت المنطقة، وتتحقق من أسباب وقوع هذا الانفجار.

وكشفت أن هذا الانفجار هو الثالث من نوعه في هذه المنطقة منذ بداية العام الحالي.

المصدر : الجزيرة مباشر