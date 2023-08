3 إصابات في انفجار ضخم داخل مصنع للأسلحة والذخائر شمال تل أبيب (فيديو)

التقطت كاميرا المراقبة في إحدى السيارات على الطريق السريع شمال تل أبيب، ضوء انفجار أنار سماء المدينة.

ويظهر في الفيديو ألسنة اللهب، فيما أكد شهود عيان لوسائل إعلام محلية سماع دوي انفجار كبير.

وقالت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية نقلا عن مصادر في الدفاع المدني إن الانفجار وقع داخل مصنع لتصنيع الأسلحة والذخائر في المنطقة الصناعية بمدينة رمات هشارون شمالي تل أبيب.

وأضافت أنه أُبلغ عن 3 إصابات، اثنتان منهما في حالة متوسطة، وواحدة خفيفة.

Ramat HaSharon, #Israel 🇮🇱

Blast in IMS plant, 2 injured, one of which is in serious condition.

Details under investigation pic.twitter.com/rWW8RtVcww

