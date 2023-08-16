“تسوية” تنتهي بالموت.. قصة نازح قُتل في سجون النظام السوري بعد عودته (فيديو)

صدّق أن بلاده ترغب في عودته إليها فاستجاب لدعوات النظام السوري بتسوية أوضاع النازحين وتبرئتهم والعودة إلى حياتهم بشكل طبيعي، ولم يكن يعلم أنها محطته الأخيرة في الحياة.

محمد عبد الرحمن مجو شاب نزح من حلب إلى مناطق المعارضة لكنه قرر العودة وإجراء تسوية لوضعه الأمني والعودة إلى حياته الطبيعية، لكن بعد أقل من شهر اعتقلته قوات النظام من منزله في 15 يونيو/حزيران الماضي.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن محمد وحيد والديه، ومتزوج ولديه طفلان، ونزح من مدينة حلب إلى ريف محافظة حلب الغربي نتيجة عمليات القصف والاشتباكات التي كانت دائرة بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة في المدينة.

بيان إدانة لاحتجاز قوات #النظام_السوري نازح عاد إلى مناطق سيطرتها وتعذيبه حتى الموت#الشبكة_السورية #سوريا

للاطلاع على البيان كاملاً: https://t.co/VYwyT9XtE2 pic.twitter.com/kythKC2K7B — الشبكة السورية (@SN4HR) August 12, 2023

وقالت إن اعتقال محمد تم بدون أي مذكرة اعتقال قانونية صادرة عن محكمة أو نيابة عامة، كما لم يتم إبلاغ أحد من ذويه باعتقاله، وتم منعه من التواصل مع ذويه أو مع محامٍ، وجرى اقتياده إلى أحد مراكز الاحتجاز في مدينة دمشق، وأصبح في عداد المختفين قسريًا منذ ذلك الوقت.

وفي 3 أغسطس/آب الجاري تلقّت عائلته نبأ وفاته داخل أحد مراكز الاحتجاز بدمشق وتسلّمت الجثمان في مدينة حلب مؤكدة تعرّضه للتعذيب والحرمان من الغذاء وإهمال الرعاية الصحية.

الشاب "محمد عبد الرحمن مجو" عاد إلى مناطق النظام بمدينة حلب قادماً الى الشمال السوري قبل نحو عام بعد ان قام بالتسوية تم اعتقاله قبل شهر ونصف ومن ثم اعادوه الى اهله اشلاء بعد قتله تحت التعذيب pic.twitter.com/AlU9LmvqIr — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) August 5, 2023

ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وأدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام، وبشكل خاص بحق العائدين من النازحين واللاجئين، وطالبت بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة التي وصفتها بـ”الهمجية” ودعت إلى ضرورة محاسبة كل المتورطين فيها.

مخابرات #بشار_الاسد ترحب بالسوريين على طريقتها المعهودة التي يوصي بها بشار

وتقتل الشاب محمد عبد الرحمن مجو من بلدة #خان_العسل في #حلب تحت التعذيب في سجون النظام المجرم بعد عودته لمدينة #حلب قبل أربعة أشهر على اساس تسوية

تم تسليم جثته لأهله مقطعة الاوصال.#المنطقة_الآمنة #سوريا… pic.twitter.com/vvHNCBaT7q — قحطان الشرقي KAHTTAN ALSHRKI (@k_alsharki) August 8, 2023

ووثّقت الشبكة مقتل 15281 سوريًا تحت التعذيب منذ مارس/آذار 2011 حتى يونيو 2023 من بينهم 15039 شخصًا في معتقلات النظام السوري، فيما تجاوزت أعداد المعتقلين لدى النظام 135 ألف منذ 2011 حتى أغسطس 2022 بينهم نحو 112 ألف حالة اختفاء قسري.

وتقدّر الأمم المتحدة عدد اللاجئين السوريين بنحو 5.5 ملايين فرّوا إلى دول الجوار وأوروبا، معظمهم يرفضون العودة لأسباب أمنية تتعلّق بالموقف السياسي من الحكومة، وأخرى اقتصادية مرتبطة بالأوضاع المعيشية السيئة التي وصلت إليها بلادهم على وقع انهيار العملة والاقتصاد.