سياسة|سوريا

“تسوية” تنتهي بالموت.. قصة نازح قُتل في سجون النظام السوري بعد عودته (فيديو)

16/8/2023-|آخر تحديث: 16/8/202302:44 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

صدّق أن بلاده ترغب في عودته إليها فاستجاب لدعوات النظام السوري بتسوية أوضاع النازحين وتبرئتهم والعودة إلى حياتهم بشكل طبيعي، ولم يكن يعلم أنها محطته الأخيرة في الحياة.

محمد عبد الرحمن مجو شاب نزح من حلب إلى مناطق المعارضة لكنه قرر العودة وإجراء تسوية لوضعه الأمني والعودة إلى حياته الطبيعية، لكن بعد أقل من شهر اعتقلته قوات النظام من منزله في 15 يونيو/حزيران الماضي.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن محمد وحيد والديه، ومتزوج ولديه طفلان، ونزح من مدينة حلب إلى ريف محافظة حلب الغربي نتيجة عمليات القصف والاشتباكات التي كانت دائرة بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة في المدينة.

وقالت إن اعتقال محمد تم بدون أي مذكرة اعتقال قانونية صادرة عن محكمة أو نيابة عامة، كما لم يتم إبلاغ أحد من ذويه باعتقاله، وتم منعه من التواصل مع ذويه أو مع محامٍ، وجرى اقتياده إلى أحد مراكز الاحتجاز في مدينة دمشق، وأصبح في عداد المختفين قسريًا منذ ذلك الوقت.

وفي 3 أغسطس/آب الجاري تلقّت عائلته نبأ وفاته داخل أحد مراكز الاحتجاز بدمشق وتسلّمت الجثمان في مدينة حلب مؤكدة تعرّضه للتعذيب والحرمان من الغذاء وإهمال الرعاية الصحية.

ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وأدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام، وبشكل خاص بحق العائدين من النازحين واللاجئين، وطالبت بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة التي وصفتها بـ”الهمجية” ودعت إلى ضرورة محاسبة كل المتورطين فيها.

ووثّقت الشبكة مقتل 15281 سوريًا تحت التعذيب منذ مارس/آذار 2011 حتى يونيو 2023 من بينهم 15039 شخصًا في معتقلات النظام السوري، فيما تجاوزت أعداد المعتقلين لدى النظام 135 ألف منذ 2011 حتى أغسطس 2022 بينهم نحو 112 ألف حالة اختفاء قسري.

وتقدّر الأمم المتحدة عدد اللاجئين السوريين بنحو 5.5 ملايين فرّوا إلى دول الجوار وأوروبا، معظمهم يرفضون العودة لأسباب أمنية تتعلّق بالموقف السياسي من الحكومة، وأخرى اقتصادية مرتبطة بالأوضاع المعيشية السيئة التي وصلت إليها بلادهم على وقع انهيار العملة والاقتصاد.

المصدر : الجزيرة مباشر