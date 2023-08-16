زامبيا توضح تفاصيل احتجاز طائرة قادمة من القاهرة تحمل أسلحة وملايين الدولارات

أعلنت السلطات في زامبيا احتجاز طائرتين، إحداهما طائرة خاصة قادمة من العاصمة المصرية القاهرة، وضبط أسلحة وملايين الدولارات على متنهما.

وذكرت مفوضية مكافحة المخدرات أن الطائرة القادمة من القاهرة هبطت في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أنها كانت تحمل “بضائع خطرة”.

وأضافت أنه تم العثور على 602 من القضبان المعدنية والسبائك، تزن 127.2 كيلوغراما، والتي ذكرت التقارير الأولية أنها من الذهب.

كما تم ضبط 5.7 مليون دولار أمريكي وخمسة مسدسات وسبع مخازن رصاص و126 طلقة. وتم التحفظ على المبلغ المالي لدى بنك زامبيا.

وذكرت أنه تم القبض على 10 أشخاص للتحقيق معهم على خلفية القضية هم: 6 مصريين وزامبي وهولندي وإسباني ولاتفي.

وفي وقت لاحق، أوضح وزير المناجم والمعادن في زامبيا بول كابوسوي أن الفحص المعملي كشف أن السبائك والقضبان ليست ذهبا، ولكنها تتكون من معادن النحاس والزنك والقصدير والنيكل بنسب متفاوتة.

ونقلت وكالة الأناضول عن محامي المقبوض عليهم أنهم بانتظار نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات.