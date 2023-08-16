قالت السلطات في زامبيا إنها ستسمح لوسائل الإعلام برؤية الطائرة المحتجزة في المطار على خلفية العثور على ملايين الدولارات وأسلحة وذخائر بداخلها.

وقال وزير الداخلية والأمن الداخلي جاك مويمبو، اليوم الأربعاء، إن السلطات ستعرض الحقائق كافة المتعلقة بالواقعة على الرأي العام، محذرًا من إطلاق الشائعات والاتهامات.

ودعا الوزير كل من لديه معلومة بشأن القضية بتقديمها إلى جهات التحقيق.

من جهتها، ذكرت هيئة مكافحة المخدرات في زامبيا أنها ستنظم جولة تفقدية للطائرتين اللتين تم احتجازهما في القضية.

وحذّر مدير الهيئة في مؤتمر صحفي من نشر المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبًا الجميع بانتظار نتائج التحقيقات.

وأوضح أنه تم اعتقال أكثر من 10 أشخاص حتى الآن، مشيرًا إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة بحسب مضي سير التحقيقات.

وذكر المسؤول الزامبي أن قائد الطائرة يخضع للتحقيق، مضيفًا أن السلطات ستتيح للمقبوض عليهم على خلفية القضية فرصة الدفاع عن أنفسهم.





وأعلنت السلطات في زامبيا، أمس الثلاثاء، احتجاز طائرتين خاصتين، إحداهما قادمة من القاهرة، بعد العثور بداخلها على أسلحة وأكثر من 5 ملايين دولار وقضبان معدنية وسبائك، ذكرت السلطات لاحقًا أنها ليست من الذهب.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن “مصدر مطلع” أن الطائرة الخاصة التي أعلنت زامبيا احتجازها ليست مصرية، وخضعت للتفتيش وقواعد الأمن كافة التي يتم تطبيقها خلال مرورها بمطار القاهرة.