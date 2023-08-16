سوريا.. الأسد يضاعف رواتب القطاع العام والعسكريين ويرفع أسعار المحروقات

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسومين ضاعف بموجبهما رواتب العاملين في القطاع العام، من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، تزامنا مع رفع وزارة التجارة الدعم بشكل كلي عن البنزين، في بلد أنهكت سنوات الحرب اقتصاده ومرافقه.

وبعد أكثر من 12 عاماً من نزاع دام، تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة، فاقمها زلزال مدمر في فبراير/ شباط، خسرت معها العملة المحلية أكثر من 99% من قيمتها. ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر بينما يعاني أكثر من 12 مليونًا منهم من انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة.

ونصّ المرسوم الصادر عن الأسد في وقت متأخر الثلاثاء، وفق ما نشر الاعلام الرسمي، على “إضافة نسبة مئة في المئة إلى الرواتب لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين”.

وتشمل الزيادة وفق المرسوم الثاني “أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين”.

وتراوح راتب الموظف العام بين 10 ونحو 25 دولاراً في السوق السوداء، قبل صدور المرسومين.

وعلى وقع تدهور قيمة العملة المحلية، تراجعت قدرات المواطنين الشرائية وباتوا عاجزين عن توفير أبسط احتياجاتهم وسط ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية، عدا عن انقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي وشحّ في المحروقات.

استياء على المنصات السورية بعد رفع أسعار الوقود.. ومدونون: الراتب أجرة مواصلات @ajmhashtag pic.twitter.com/clJqBrx9FL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 16, 2023

رفع عن الدعم عن المحروقات

وتزامن مرسوما الأسد مع إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع الدعم كلياً عن البنزين وجزئياً عن المازوت.

وبات سعر لتر البنزين 8 آلاف ليرة (نصف دولار)، بعدما كان ثلاثة آلاف ليرة، وارتفع سعر المازوت من 700 ألى ألفي ليرة.

وتشهد الليرة السورية تدهوراً قياسياً في السوق السوداء حيث يبلغ سعر الصرف 14,300 ليرة مقابل الدولار، وفق تطبيقات إلكترونية غير رسمية، فيما يعادل سعر الصرف الرسمي 8,542 ليرة مقابل الدولار.

ودفعت هذه الأرقام السوريين إلى الاستياء؛ واعتبر الأكاديمي السوري فايز ملّا أن أسعار الوقود الجديدة، “امتصت رفع الأجور قبل أي يصل إلى جيوب المواطنين”.

كما يرى أن هذه الخطوة “ستزيد من معدلات التضخم، وستؤدي إلى مزيد من الانهيار في المستوى المعيشي”، مؤكداً أن هدف هذه القرارات هو “تفريغ الوطن ممن تبقى به”.

أما علي معروف، فاعتبر أن مرسوم زيادة الأجور “متأخر جداً”، مشيراً إلى أنها “لو حصلت قبل سنوات كانت ستزيد من القدرة الشرائية للمواطن”، أما تأثيرها الحالي “فلن يتعدى السماح للمواطن بأن يعيش على راتبه مع أسرته لثلاثة أيام أو أربعة بدلاً من اثنين”.

من جانبها كتبت هيام عجاوي أن زيادة الأجور أتت بنسبة 100% بينما زادت أسعار المحروقات بنسبة 300% متسائلة في منشورها “يعني الراتب للموظف أجرة مواصلات وبس، وللمتقاعد ما بتكفي حق دواء، ومن وين بدنا نجيب حق الأكل والشرب؟”.

أما اسكندر الشيخ الذي يعمل كمدرس في حلب فكتب معلقاً “والله حرام يلي عم تعملوه، ياعمي مابدنا زيادة بدنا حل اقتصادي جازم..الراتب كان يجيب 55 ليتر بنزين هلق صار يجيب 30”.

بدورها أكدت علا عبد السلام على حالة الاستياء في الشارع السوري قائلة “كمية التذمر والغضب في الشارع السوري لا تحتمل” مشيرة إلى تفاجئ ركاب المواصلات بزيادة الأجور صباح اليوم من 500 ليرة إلى 1000 ليرة.