طقوس استفزازية قرب باب الرحمة وقبة الصخرة.. تجدد اقتحامات الأقصى وإغلاق الحرم الإبراهيمي (فيديو)

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي واصلت فرض إجراءات مشددة والتضييق على دخول المقدسيين للمسجد والتنقل بحرّية في باحاته.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن مجموعات المستوطنين اقتحمت الأقصى على شكل مجموعات متتالية، اليوم الأربعاء، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة.

جانب من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/nHts23XhJD — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) August 16, 2023

إغلاق المسجد الإبراهيمي

يأتي ذلك في حين أغلقت سلطات الاحتلال، المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، منذ الساعة العاشرة من مساء أمس، ولمدة 24 ساعة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير المسجد غسان الرجبي، أن قوات الاحتلال أغلقت الحرم أمام المصلين، وفتحته بالكامل أمام المستوطنين، بحجة “الأعياد اليهودية”.

ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتنغيص على الفلسطينيين، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض حصار وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة.